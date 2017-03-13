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13:25 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Более 600 авиарейсов из Берлина отменены из-за забастовки

Забастовки рабочих и служащих двух берлинских аэропортов привели к отмене 660 назначенных на 13 марта рейсов. Как ожидается, забастовка продлится до вечера вторника по местному времени.

Источник: Reuters

«В берлинском аэропорту Шёнефельд отменяются 195 рейсов, в аэропорту Тегель — 465 рейсов», — сказал журналистам в понедельник представитель справочной службы берлинских аэропортов.

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За последние несколько недель персонал берлинских аэропортов несколько раз устраивал забастовки. В прошлую пятницу из-за схожей ситуации из Берлина не вылетело почти 700 рейсов.

Предмет протеста персонала — зарплата. Профсоюз работников аэропортов Verdi требует повышения зарплаты грузчикам и работникам, контролирующим поток пассажиров. Таких сотрудников в берлинских аэропортах около двух тысяч.

Бастующие требуют поднять зарплату до 12 евро в час. Сейчас она составляет 11 евро в час.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
1
А Б
Вот хороший пример того, как нужно бороться за свои материальные (и не только) права. Многим странам неплохо было бы его перенять.
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