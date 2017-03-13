В Свердловской области ограничат движение большегрузов

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, эти меры направлены на сбережение региональных дорог.

Согласно постановлению, временное ограничение для передвижения большегрузов вводится с 16 апреля по 15 мая. Исключения сделаны для международных перевозчиков, перевозки пищевых продуктов, животных, лекарств, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, а также — перевозки грузов для ликвидации последствий ЧС. Кроме того, с 16 мая по 31 августа вводятся ограничения для движения тяжеловесного транспорта при дневной температуре воздуха выше +32°. Эти ограничения буду действовать в период с 22:00 до 10:00 часов.

Ранее Евгений Куйвашев дал поручения по подготовке программы по сбережению дорог, которая предполагает эффективную работу пунктов весового контроля.