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13:36 (мск), источник: УралПолит.ру

В Свердловской области ограничат движение большегрузов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области вводится временное ограничение движения большегрузов. Соответствующее постановление подписал губернатор области Евгений Куйвашев.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, эти меры направлены на сбережение региональных дорог.

Согласно постановлению, временное ограничение для передвижения большегрузов вводится с 16 апреля по 15 мая. Исключения сделаны для международных перевозчиков, перевозки пищевых продуктов, животных, лекарств, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, а также — перевозки грузов для ликвидации последствий ЧС. Кроме того, с 16 мая по 31 августа вводятся ограничения для движения тяжеловесного транспорта при дневной температуре воздуха выше +32°. Эти ограничения буду действовать в период с 22:00 до 10:00 часов.

Ранее Евгений Куйвашев дал поручения по подготовке программы по сбережению дорог, которая предполагает эффективную работу пунктов весового контроля.

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