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13:37 (мск), источник: Nakanune.ru

УрГЭУ может стать опорным университетом: Куйвашев поддержал инициативу Силина по участию в конкурсе Минобрнауки РФ

Губернатор Евгений Куйвашев поддержал намерение Уральского государственного экономического университета принять участие в конкурсе Минобрнауки РФ, в рамках которого в регионах создаются опорные университеты на базе государственных вузов.

Обсуждение заявки УрГЭУ стало ключевой темой рабочей встречи главы региона с ректором вуза Яковом Силиным, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы региона.

По данным министерства образования и науки, проект по созданию опорных университетов нацелен на формирование в субъектах РФ научно-образовательных центров, которые будут ориентированы, прежде всего, на запросы региональной экономики и регионального рынка труда. Опорный университет должен будет разрабатывать свою программу развития совместно с региональными властями. Критериями здесь должны стать высокие показатели трудоустройства выпускников, публикационная активность научных работников, рост объема НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника и другие.

«УрГЭУ — это экономический, предпринимательский университет. Наши выпускники нужны во всех сферах и отраслях хозяйства, они очень востребованы. Мы готовим высококвалифицированных специалистов в области финансов, региональной и муниципальной экономики, специалистов в сфере торговли, общественного питания, сервиса и туризма и еще по целому ряду направлений. Важно, чтобы у самого сильного промышленного региона, Свердловской области, был свой опорный университет. Опорный вуз опорного края державы», — сказал Яков Силин.

Он сообщил, что заявка должна быть сформирована и направлена в Минобрнауки не позднее 20 марта. В том случае, если она будет одобрена, вузу необходимо будет в течение трех месяцев разработать и представить в министерство программу развития опорного университета сроком на пять лет.

Яков Силин также проинформировал Евгения Куйвашева о текущем положении дел в Уральском государственном университете. По его словам, в ходе последней приемной кампании в вуз было принято 18,6 тыс. студентов на все формы обучения. С 2015 года здесь работает Институт торговли, пищевых технологий и сервиса, который во взаимодействии с министерством АПК региона и предприятиями отрасли готовит специалистов, способных проектировать малые и крупные предприятия общественного питания и сферы услуг.

Особое внимание в университете уделяется реализации программы, разработанной по инициативе Евгения Куйвашева, «Уральская инженерная школа».

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