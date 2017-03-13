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13:38 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Дорогу на улице Богдана Хмельницкого решили расширить за счет газонов

Постановление мэра Новосибирска Анатолия Локтя предполагает, в том числе, строительство скоростного трамвая с тоннелями и эстакадами параллельно Ельцовской магистрали, об этом свидетельствуют данные документа на сайте муниципалитета.

Дорогу на улице Богдана Хмельницкого решили расширить за счет газонов, об этом свидетельствуют данные постановления на сайте мэрии Новосибирска.

«Ул. Богдана Хмельницкого, но с расширением проезжей части до шести полос движения за счет газонов, с трамвайным движением по центру и, возможно, с выделенными боковыми полосами для автобуса и троллейбуса, из-за большого количества маршрутов», — говорится в документе на сайте муниципалитета.

В постановлении также утвержден проект планировки территории возле ПКиО «Сосновый бор» в Калининском районе.

В районе «Соснового бора» планируется построить Ельцовскую скоростную автомагистраль как минимум с четырьмя развязками. Одна из развязок должна быть выполнена в форме «клевера». Она будет располагаться на пересечении Ельцовской и Космической магистралей и станет продолжением улицы Бардина.

Также планируется, что параллельно Ельцовской магистрали протянется ветка скоростного трамвая с тоннелями и эстакадами.

«Станции скоростного трамвая размещаются через 800 — 1000 м. Станции оборудуются крытыми павильонами, совмещаются с переходными мостиками через магистральные улицы общегородского значения, с лифтами для инвалидов и пожилых людей», — следует из постановления градоначальника.

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