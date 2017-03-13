Дорогу на улице Богдана Хмельницкого решили расширить за счет газонов, об этом свидетельствуют данные постановления на сайте мэрии Новосибирска.

«Ул. Богдана Хмельницкого, но с расширением проезжей части до шести полос движения за счет газонов, с трамвайным движением по центру и, возможно, с выделенными боковыми полосами для автобуса и троллейбуса, из-за большого количества маршрутов», — говорится в документе на сайте муниципалитета.

В постановлении также утвержден проект планировки территории возле ПКиО «Сосновый бор» в Калининском районе.

В районе «Соснового бора» планируется построить Ельцовскую скоростную автомагистраль как минимум с четырьмя развязками. Одна из развязок должна быть выполнена в форме «клевера». Она будет располагаться на пересечении Ельцовской и Космической магистралей и станет продолжением улицы Бардина.

Также планируется, что параллельно Ельцовской магистрали протянется ветка скоростного трамвая с тоннелями и эстакадами.

«Станции скоростного трамвая размещаются через 800 — 1000 м. Станции оборудуются крытыми павильонами, совмещаются с переходными мостиками через магистральные улицы общегородского значения, с лифтами для инвалидов и пожилых людей», — следует из постановления градоначальника.