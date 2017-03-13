14 марта из-за учений ФСБ в Перми может быть затруднено движение транспорта

В Перми 14 марта пройдут командно-штабные учения на АО «Пермский мясокомбинат». Во время них будут прорабатываться мероприятия по пресечению террористических актов на промышленных предприятиях, а также для ликвидации их последствий, сообщает пресс-служба ФСБ по краю.

В связи с этим с 09:00 до 13:00 по Ленинскому и Дзержинскому району будут передвигаться специальная техника и колонна подразделений. Это может привести к затруднению движения транспорта.