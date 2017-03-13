14 марта из-за учений ФСБ в Перми может быть затруднено движение транспорта
Учения запланированы на первую половину дня. Они пройдут на базе «Пермского мясокомбината». Для этого по городу проедет колонна подразделений и спецтехника.
Учения запланированы на первую половину дня. Они пройдут на базе «Пермского мясокомбината». Для этого по городу проедет колонна подразделений и спецтехника.
В Перми 14 марта пройдут
В связи с этим с 09:00 до 13:00 по Ленинскому и Дзержинскому району будут передвигаться специальная техника и колонна подразделений. Это может привести к затруднению движения транспорта.