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13:40 (мск), источник: Новости Перми

14 марта из-за учений ФСБ в Перми может быть затруднено движение транспорта

Учения запланированы на первую половину дня. Они пройдут на базе «Пермского мясокомбината». Для этого по городу проедет колонна подразделений и спецтехника.

Источник: Новости Перми

В Перми 14 марта пройдут командно-штабные учения на АО «Пермский мясокомбинат». Во время них будут прорабатываться мероприятия по пресечению террористических актов на промышленных предприятиях, а также для ликвидации их последствий, сообщает пресс-служба ФСБ по краю.

В связи с этим с 09:00 до 13:00 по Ленинскому и Дзержинскому району будут передвигаться специальная техника и колонна подразделений. Это может привести к затруднению движения транспорта.

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