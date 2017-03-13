Большую Садовую ждет масштабная реконструкция

Уже к концу года ее отремонтируют на участке от Сиверса до Театрального проспекта.

Заказчик — администрация Ростова — уже определил архитекторов и дизайнеров, которые будут заниматься преображением городского пространства.

Кроме того, в план реконструкции включили несколько парков: Горького, Первого мая, Вити Черевичкина, а также Покровский сквер.