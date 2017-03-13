Большую Садовую ждет масштабная реконструкция
Главную улицу донской столицы — Большую Садовую — ждет масштабная реконструкция.
Главную улицу донской столицы — Большую Садовую — ждет масштабная реконструкция.
Уже к концу года ее отремонтируют на участке от Сиверса до Театрального проспекта.
Заказчик — администрация Ростова — уже определил архитекторов и дизайнеров, которые будут заниматься преображением городского пространства.
Кроме того, в план реконструкции включили несколько парков: Горького, Первого мая, Вити Черевичкина, а также Покровский сквер.