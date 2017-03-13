В Каневском районе закроют железнодорожный переезд
В Каневском районе на станции Придорожная с 8 до 20 часов 16 марта закроют железнодорожный переезд.
В Каневском районе на станции Придорожная с 8 до 20 часов 16 марта закроют железнодорожный переезд.
Подобная мера необходима для обеспечения безопасности движения поездов и проведения ремонтных путевых работ.
Движение по автомобильной дороге через переезд также будет полностью закрыто. Пассажирам, прибывающим на пригородном рейсовом автобусе, а также учащимся, прибывающим на школьном автобусе, со стороны трассы