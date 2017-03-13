В Каневском районе закроют железнодорожный переезд

Подобная мера необходима для обеспечения безопасности движения поездов и проведения ремонтных путевых работ.

Движение по автомобильной дороге через переезд также будет полностью закрыто. Пассажирам, прибывающим на пригородном рейсовом автобусе, а также учащимся, прибывающим на школьном автобусе, со стороны трассы Краснодар-Ейск, будет обеспечен подвоз от переезда до места проживания в станице Придорожной, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Каневского района.