Ремонт дорог стартует в Красноярске

Сегодня, 13 марта, на дорогах Красноярска стартует первый этап ремонтных работ. Как рассказали в пресс-службе департамента городского хозяйства администрации, в числе первых объектов — участок улицы Семафорная.

В мэрии признают, что со сходом снега водители видят дороги в не лучшем состоянии: вырастают ямы, трещины, выбоины, что связано с разными причинами: подвижность грунтов, ежегодное увеличение нагрузки на автодороги, особенности резко-континентального климата и городского ландшафта, обилие подземных рек, состояние асфальтового покрытия.

Дорожно-ремонтные предприятия инспектируют все городские магистрали сразу после схода снега. Первый этап — привести дороги в состояние, обеспечивающее безопасность движения.

По данным департамента, в Красноярске уже есть опыт применения технологий, которые позволяют ремонтировать улицы при низких температурах. В частности, ямы и выбоины будут устранять с помощью «Литого асфальта». Главная задача такого ремонта — обеспечить безопасное движение по дороге до наступления температур, позволяющих проводить ремонт по традиционной технологии. При этом прежде чем проводить работы с асфальтом специалисты обязаны провести мероприятия по отводу воды и осушению поврежденного участка.

Кроме того, в целях сохранности дорожного покрытия на время весенней распутицы на дорогах города вводится ограничение на движение большегрузного транспорта. В нынешнем году оно будет действовать с 17 апреля.

Помимо работы по приведению дорог в нормативное состояние, службы инспектируют объекты, которые ремонтировали в прошлом сезоне. Если повреждения выявляются на них — подрядчикам предъявляются претензии. Все дефекты они будут устранять за свой счёт в рамках работ по гарантии.