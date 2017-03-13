Десятиклассница стала самой красивой девушкой города Обь

Претенденткам на победу предстояло выполнить четыре конкурсных задания.

В первом конкурсе «А вот и я» девушки должны были представить свою визитную карточку.

Самым ярким был конкурс, посвященный Году экологии в России. Обчанки вышли на сцену с эксклюзивной коллекцией «Эко — Мода». Девушки продемонстрировали платья из бумаги, салфеток, пластика и других материалов. Восторг зрителей вызвало заключительное дефиле.

Перед жюри стояла нелегкая задача выбрать лучшую из лучших. Корону и титул «Мисс обчанка — 2017» получила десятиклассница Валерия Домнина. Ей 17 лет, она ученица 10 «Б» класса школы № 60, с отличием окончила 9 классов и сейчас поставила себе цель получить золотую медаль и поступить в ВУЗ, сделав выбор между журналистикой и менеджментом.

Путь к победе был нелегким, поскольку был очень сильный состав участниц, у всех яркие, творческие номера, призналась Валерия.

— На конкурс до последнего не записывалась, было страшновато, — поделилась с корреспондентом VN.ru Валерия. — Но моя группа поддержки уговорила меня участвовать, за что я им бесконечно благодарна. Путь к победе был нелегким, поскольку был очень сильный состав участниц, у всех яркие, творческие номера. Нужно было выкладываться на 200% в каждом конкурсе. Я не первый раз участвую в подобных конкурсах, уже был опыт в 2012 году, тогда я взяла титул «Мисс очаровашка». В 2014 участвовала в фестивале в телепроекте «Как стать звездой» в Новосибирске, стала лауреатом 2 степени в номинации «Хореография».

Основное хобби Валерии — занятие танцами. Ими девушка занимается с 7 лет. Танцевальная карьера звания «Мисс Обчанка-2017» связана с коллективом эстрадного танца «Люмос» ДК «Крылья Сибири».

Для всех участниц, по их признанию, победой стало само участие в конкурсе. Каждая получила свой достойный титул, подарки и заслуженные аплодисменты благодарных зрителей, которых в этот день был полный зал.