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13:47 (мск), источник: dostup1.ru

Пылесосить улицы Челябинска начнут со второй половины апреля

В этом году технику будут применять с использованием воды, чтобы не было клубов грязной пыли, как весной 2016-го.

Чистить и мыть челябинские дороги после зимних реагентов и «рассолов» будут уличные пылесосы — правда, в этом году они выйдут на дороги значительно позже — во второй половине апреля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам мэра Челябинска Евгения Тефтелева, это связано с тем, что в текущем сезоне уличная техника будет работать с использованием воды. «В прошлом году пылесосы поднимали много пыли, горожане были недовольны. Поэтому в этом году пылесосы будут работать с водой — чисить и мыть асфальт. Но так как сейчас ночью еще держатся минусовые температуры, технику выпускать пока нельзя, чтобы не спровоцировать гололед», — отметил градоначальник.

По прогнозам властей, уборка города начнется во второй половине апреля. Напомним, в прошлом году в Челябинске уже в марте работали четыре уличных пылесоса и 15 бригад, оснащенных погрузчиками и самосвалами.

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