Потепление придёт в Омскую область только в конце марта

Потепление в Омской области начнётся в третьей декаде марта, сообщает пресс-служба ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Средняя температура первой декады составила −6… −9 °С в области и -7 °С в Омске, что на 4−5 °С выше нормы.

«14 марта на территории региона ожидается небольшой снег. Ночная температура до −3… −8 °С, при прояснении до -15 °С, — рассказала Ольга Демидова, начальник отдела метеопрогнозов Обь-Иртышского УГМС. — Днём будет −3… +2 °С, в северных районах −5… −7 °С».

С 15 марта ожидается спокойная малооблачная погода без осадков. Однако ночи будут морозными: −12… −17 °С, в некоторых районах до −20… −25 °С. Днём температура будет повышаться до −3… +2 °С. Такая погода поспособствует вымерзанию снега.

В третьей декаде ночные температуры по прогнозам синоптиков будут держаться в диапазоне −1… −6 °С, дневные +1… +6 °С, в южных районах местами до + 11 °C. Тогда же и начнётся интенсивное таяние снега.