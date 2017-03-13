Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Убитый канадскими полицейскими россиянин: "Россия всех победит"
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Украинские десантники массово бегут со службы: СМИ о причинах
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг - СМИ
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову на отдыхе
Пригожин о детях от Валерии: неожиданное признание
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12Первая женщина в космосе
10Освобожденная Пальмира
14События недели в фотографиях
13:55 (мск), источник: АиФ Омск

Потепление придёт в Омскую область только в конце марта

В середине месяца ожидаются морозные ночи до -25 градусов.

Источник: Аргументы и факты

Потепление в Омской области начнётся в третьей декаде марта, сообщает пресс-служба ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Средняя температура первой декады составила −6… −9 °С в области и -7 °С в Омске, что на 4−5 °С выше нормы.

«14 марта на территории региона ожидается небольшой снег. Ночная температура до −3… −8 °С, при прояснении до -15 °С, — рассказала Ольга Демидова, начальник отдела метеопрогнозов Обь-Иртышского УГМС. — Днём будет −3… +2 °С, в северных районах −5… −7 °С».

С 15 марта ожидается спокойная малооблачная погода без осадков. Однако ночи будут морозными: −12… −17 °С, в некоторых районах до −20… −25 °С. Днём температура будет повышаться до −3… +2 °С. Такая погода поспособствует вымерзанию снега.

В третьей декаде ночные температуры по прогнозам синоптиков будут держаться в диапазоне −1… −6 °С, дневные +1… +6 °С, в южных районах местами до + 11 °C. Тогда же и начнётся интенсивное таяние снега.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
-1°
ясно
773 мм рт. ст.
повышенное
47 %
оптимальная
3 м/с
легкий ветер
Дмитрий Губерниев купил лягушку за 5 тыс. рублей на Омском нефтезаводе
Кабмин одобрил вхождение подразделений Южной Осетии в ВС РФ
Минфин предложил повысить НДС до 22%
В Кремле усомнились в объективности фильма CNN о Путине
Стоимость нефти впервые с осени упала ниже $51 за баррель
В Росгвардии началась внезапная проверка боеготовности
Более 600 авиарейсов из Берлина отменены из-за забастовки
Захарова рассказала о распиле шпиля с высотки МИД на сувениры
Спорт
СМИ: «Барселона» предложит Месси €40 млн за продление контракта Ранее «Барселона» выплатила более €30 млн бразильскому нападающему Неймару за продление контракта
Авто
Nissan приостановил сборку в России еще одной модели Как стало известно СМИ, в январе-феврале автопроизводитель перестал собирать в России седаны Sentra
Hi-Tech
Пять новых технологий, которые спасут мир Каждый день новостные ленты все больше и больше переполняются негативом по поводу грядущего апокалипсиса, который человек, скорее всего, устроит себе сам, губя планету. Hi-Tech Mail.ru предлагает с оптимизмом посмотреть на новые технологии, которые могут помочь нам жить лучше...
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео) В Сети появилась запись тренировки Платона в бассейне.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь