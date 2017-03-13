В БашГУ открылся новый девятиэтажный учебный корпус

Кроме того, в новостройке расположены восемь лекционных амфитеатров по 120 мест каждый, два спортивных зала (малый и большой), комнаты для преподавателей, подразделение библиотеки. При строительстве нового учебного корпуса БашГУ были применены современные строительные технологии и материалы.

В пресс-центре вуза напомнили, что в марте 1998 года был подписан указ Президента РБ о передаче зданий «Концерна БЭТО» Башкирскому государственному университету. В 2006 году был введен в эксплуатацию корпус «К» на улице К. Маркса, ¾ (общей площадью 8800 кв. метров), получивший название «Гуманитарный». Основные работы по ремонту нынешнего корпуса «И» начались в 2011 году, после того как было получено финансирование из федерального бюджета по Федеральной адресной инвестиционной программе (софинансирование осуществлялось из внебюджетных источников Башгосуниверситета).