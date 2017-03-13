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13:58 (мск), источник: ИА Башинформ

В БашГУ открылся новый девятиэтажный учебный корпус

УФА, 13 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Башкирском государственном университете открылся новый учебный корпус. Он расположен на улице Тукаева. Его площадь — 14 395,20 квадратных метров. В девятиэтажном здании разместятся три факультета — географический, исторический, философии и социологии, а также Институт экономики, финансов и бизнеса.

Кроме того, в новостройке расположены восемь лекционных амфитеатров по 120 мест каждый, два спортивных зала (малый и большой), комнаты для преподавателей, подразделение библиотеки. При строительстве нового учебного корпуса БашГУ были применены современные строительные технологии и материалы.

В пресс-центре вуза напомнили, что в марте 1998 года был подписан указ Президента РБ о передаче зданий «Концерна БЭТО» Башкирскому государственному университету. В 2006 году был введен в эксплуатацию корпус «К» на улице К. Маркса, ¾ (общей площадью 8800 кв. метров), получивший название «Гуманитарный». Основные работы по ремонту нынешнего корпуса «И» начались в 2011 году, после того как было получено финансирование из федерального бюджета по Федеральной адресной инвестиционной программе (софинансирование осуществлялось из внебюджетных источников Башгосуниверситета).

Реконструкция корпуса «И» — крупнейший инфраструктурный проект БашГУ за последние десятилетия. Последнюю масштабную стройку вуз вел в 1972 году, когда был построен физико-математический корпус. И если общая площадь физмата около 15 тысяч кв. метров, то площадь современных корпусов «К» и «И» почти вдвое больше.

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