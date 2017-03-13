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13:48 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Рустам Нигматуллин: «Вопрос паводка — ключевой в ближайшее время»

Во всех районах города проводится активная работа по подготовке к половодью и минимизации его последствий.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 13 марта, Алсу Сафина). В районах города в рамках подготовки к паводку созданы мобильные группы, имеется необходимая техника и оборудование, а в администрациях создано круглосуточное дежурство специалистов соответствующих подразделений. О ходе работ и готовности к паводку доложили на деловом понедельнике главы администраций городских районов.

Первый заместитель главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Альберт Бикмуллин отметил, что в зону возможного подтопления могут попасть 85 домов, в которых проживают 280 человек.

Альберт Бикмуллин сообщил, что в поселковой части насчитывается 1350 водопропускных труб и канавы протяженностью 7 км. На данный момент очищено 32% оголовков и 41% канав. Помимо этого, для предотвращения подтопления с поселковых улиц вывезено 4 тыс. тонн снега.

«Мест подтопления на текущий момент нет», — отметил первый замглавы администрации районов. По словам Бикмуллина, из 1253 многоквартирных жилых домов 85% очищены от снега (отмостки и надподъездные козырьки), ведутся работы по очистке и открытию ливневых канализаций на плоских кровлях.

В Кировском и Московском районах в зоне возможного подтопления — 15 территорий индивидуальной застройки и 27 многоквартирных домов. Как сообщил глава администрации районов Сергей Миронов, в зону риска входят территории по ул. Запрогонная, 2-я Староаракчинская, переулок Новгородский вблизи «Волжской гавани» и территория в жилом массиве Ягодная слобода, ограниченная улицами Серова, Баруди, Краснококшайская, Поперечно-Базарная и Большая Крыловка — это 51 частное домовладение, в которых проживает более 160 человек.

С. Миронов пояснил, что контрольные замеры уровня воды в Волге делаются ежедневно. «Уровень воды не критичный и ниже по сравнению с прошлым годом на 2 м», — сообщил он.

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По его словам, сейчас для предотвращения подтопления жилого массива Ягодная слобода проводится работа по углублению водопропускных канав по улицам Низовая, Батыршина, Кольцова и Ломоносова. Кроме того, организован вывоз снега с участков возможного подтопления. Сергей Миронов отметил, что на базе управляющих компаний создано 58 маневренных групп из числа сотрудников обслуживающих организаций и предприятий, отвечающих за санитарное содержание. В распоряжении маневренных групп — 22 единицы специализированной техники, 41 насос и 4 мотопомпы.

В Вахитовском и Приволжском районах Казани в зонах возможного подтопления — 117 домов, которые расположены в основном в поселках Салмачи, Первомайский, Мирный, Аметьево, Борисково и Отары. В этих домах проживает около 300 человек. Там проводится очистка открытых водоотводных канав, водопропускных труб, откачка воды от территорий домов, с проезжих частей, углубление отстойных канав и т. д.

На данный момент от снега, льда и мусора очищено более половины ливневых решеток, прочищены трубы вблизи Ноксы, ведутся работы по вскрытию оголовков на улицах в поселках. Уже прочищены каналы и лотки в Мирном, Отарах, Поповке, Старых Горках, по улицам Шарифа Камала, Карима Тинчурина, ведутся работы по очистке систем ливневой канализации по улицам Пригородная, Техническая, Магистральная и Оренбургскому тракту.

В Советском районе 8 наиболее уязвимых мест подтопления расположены в прибрежных зонах рек Казанка, Нокса, Киндерка, Вертлевка — это поселки Вишневка, Малые Клыки, Большие Клыки, Киндери, Аки, Новая Сосновка, Карьер, Царицыно, в которых проживает 1620 человек в 592 домах.

Глава администрации Советского района Рустем Гафаров сообщил, что все русла рек обследованы, установлены метки с уровнем подтопления. Продолжается очистка от порослей и мусора, вырубка аварийных и вывоз сваленных деревьев, прокопка водоотводящих траншей и канав. Работы планируется завершить 25 марта, отметил Р. Гафаров.

В поселках председатели ТОСов разъясняют жителям правила поведения при угрозе затопления и необходимость превентивных мер на своих участках. В частности, домовладельцам рекомендовано прорыть каналы для отвода талых вод. Жители поселков получили памятки с указанием необходимых контактов.

В городе подготовлены пункты на случай эвакуации жителей. Так, в Ново-Савиновском и Авиастроительном районах — это школа № 147 в жилом массиве Кадышево (с возможностью размещения 175 человек), школа № 60 в поселке Северный (до 343 человека), школа № 25 по ул. Голубятникова, 31 в жилом массиве Дружба (с размещением 220 человек), школа № 165 в жилом массиве Савиново (540 человек). В Советском районе подготовлено 12 пунктов эвакуации населения.

«На сегодняшний день ситуация с таянием льда штатная. Тем не менее, необходимо быть готовым в случае изменения погодных условий и уровня Куйбышевского водохранилища», — прокомментировал первый заместитель главы муниципального образования Казани Рустам Нигматуллин. Он призвал глав районов ежедневно держать ситуацию на контроле и оперативно реагировать на возникновение чрезвычайных ситуаций.

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