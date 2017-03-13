Рустам Нигматуллин: «Вопрос паводка — ключевой в ближайшее время»

(Город Казань KZN.RU, 13 марта, Алсу Сафина). В районах города в рамках подготовки к паводку созданы мобильные группы, имеется необходимая техника и оборудование, а в администрациях создано круглосуточное дежурство специалистов соответствующих подразделений. О ходе работ и готовности к паводку доложили на деловом понедельнике главы администраций городских районов.

Первый заместитель главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Альберт Бикмуллин отметил, что в зону возможного подтопления могут попасть 85 домов, в которых проживают 280 человек.

Альберт Бикмуллин сообщил, что в поселковой части насчитывается 1350 водопропускных труб и канавы протяженностью 7 км. На данный момент очищено 32% оголовков и 41% канав. Помимо этого, для предотвращения подтопления с поселковых улиц вывезено 4 тыс. тонн снега.

«Мест подтопления на текущий момент нет», — отметил первый замглавы администрации районов. По словам Бикмуллина, из 1253 многоквартирных жилых домов 85% очищены от снега (отмостки и надподъездные козырьки), ведутся работы по очистке и открытию ливневых канализаций на плоских кровлях.

В Кировском и Московском районах в зоне возможного подтопления — 15 территорий индивидуальной застройки и 27 многоквартирных домов. Как сообщил глава администрации районов Сергей Миронов, в зону риска входят территории по ул. Запрогонная, 2-я Староаракчинская, переулок Новгородский вблизи «Волжской гавани» и территория в жилом массиве Ягодная слобода, ограниченная улицами Серова, Баруди, Краснококшайская, Поперечно-Базарная и Большая Крыловка — это 51 частное домовладение, в которых проживает более 160 человек.

С. Миронов пояснил, что контрольные замеры уровня воды в Волге делаются ежедневно. «Уровень воды не критичный и ниже по сравнению с прошлым годом на 2 м», — сообщил он.