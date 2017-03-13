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13:39 (мск), источник: Водитель Петербурга

Петербург моют: за неделю израсходовано 11 млн литров воды

За неделю с улично-дорожной сети Петербурга на полигоны твёрдых бытовых отходов вывезено более 540 тонн мусора и 770 тонн смёта, а с начала марта — свыше 5,3 тысячи тонн, сообщается на сайте городского комитета по благоустройству.

Источник: РИА "Новости"

При потеплении возобновляются поливо-моечные работы, особенно на остановках и тротуарах. За неделю израсходовано более 11 тысяч кубометров воды.

Влажная уборка улиц проводилась практически во всех районах города, за исключением пригородов, где температура держалась около нуля. На этих территориях дорожники всухую прометали дороги и тротуары и вывозили снег. С периферийных улиц вывезено около 10 тысяч кубометров снега и ледяного скола: в южных пригородах снегопад прошёл 10 марта.

Сегодня в Петербурге работают более 500 единиц спецтехники и более тысячи работников ручного труда.

Сегодня в Петербурге работают более 500 единиц спецтехники и более тысячи работников ручного труда. Во второй половине дня синоптики прогнозируют переход температуры через ноль в сторону плюса. Перед директорами садово-парковых предприятий поставлена задача активизировать уборку мусора с газонов.

Дежурная служба комитета круглосуточно принимает звонки горожан по телефону 314−60−13. Дополнительно открыта «зимняя» горячая линия, её телефон 576−14−83.

Телефоны дежурных служб предприятий, задействованных в уборке всех районов города, опубликованы на сайте комитета.

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