Петербург моют: за неделю израсходовано 11 млн литров воды

При потеплении возобновляются поливо-моечные работы, особенно на остановках и тротуарах. За неделю израсходовано более 11 тысяч кубометров воды.

Влажная уборка улиц проводилась практически во всех районах города, за исключением пригородов, где температура держалась около нуля. На этих территориях дорожники всухую прометали дороги и тротуары и вывозили снег. С периферийных улиц вывезено около 10 тысяч кубометров снега и ледяного скола: в южных пригородах снегопад прошёл 10 марта.