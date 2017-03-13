Петербург моют: за неделю израсходовано 11 млн литров воды
За неделю с
За неделю с
При потеплении возобновляются
Влажная уборка улиц проводилась практически во всех районах города, за исключением пригородов, где температура держалась около нуля. На этих территориях дорожники всухую прометали дороги и тротуары и вывозили снег. С периферийных улиц вывезено около 10 тысяч кубометров снега и ледяного скола: в южных пригородах снегопад прошёл 10 марта.
Сегодня в Петербурге работают более 500 единиц спецтехники и более тысячи работников ручного труда. Во второй половине дня синоптики прогнозируют переход температуры через ноль в сторону плюса. Перед директорами
Дежурная служба комитета круглосуточно принимает звонки горожан по телефону 314−60−13. Дополнительно открыта «зимняя» горячая линия, её телефон 576−14−83.
Телефоны дежурных служб предприятий, задействованных в уборке всех районов города, опубликованы на сайте комитета.