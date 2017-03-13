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16:19 (мск), источник: Вести Иркутск

«Русские витязи» вылетели на авиасалон «Лима-2017» в Малайзию на иркутских Су-30 СМ

Иркутские «Сушки» увидят в Малайзии. Авиагруппа высшего пилотажа «Русские витязи» вылетела в Малайзию для участия в авиасалоне «Лима-2017».

По пути они совершают ряд посадок. Например, гостили на базе Белая в Усольском районе. Фотографы — любители самолётов — сняли моменты полёта Су-30 СМ. Интересный факт, что техника «Русских витязей» построена на Иркутском авиазаводе. И с 1 декабря лётчики начали совершать свои полёты на таком типе машин. В Малайзии профессионалы впервые покажут групповой и одиночный пилотаж на сверхманёвренных истребителях.

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