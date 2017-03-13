«Русские витязи» вылетели на авиасалон «Лима-2017» в Малайзию на иркутских Су-30 СМ

По пути они совершают ряд посадок. Например, гостили на базе Белая в Усольском районе. Фотографы — любители самолётов — сняли моменты полёта Су-30 СМ. Интересный факт, что техника «Русских витязей» построена на Иркутском авиазаводе. И с 1 декабря лётчики начали совершать свои полёты на таком типе машин. В Малайзии профессионалы впервые покажут групповой и одиночный пилотаж на сверхманёвренных истребителях.