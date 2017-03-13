Свердловская область стала лидером по числу мигрантов в УрФО

По данным Свердловскстат, в 2016 году на территорию УрФО приехало 432,8 тыс. человек. Наибольшее число мигрантов зафиксировано в Свердловской области — 186,1 тыс. человек. Второе место заняла Челябинская область — 99,1 тыс. человек. Миграционный прирост населения округа в прошлом году составил 15,3 тыс. человек.

По данным того же ведомства, наряду с миграционным приростом в Свердловской области наблюдается естественная убыль населения.