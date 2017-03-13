Свердловская область стала лидером по числу мигрантов в УрФО
Свердловская область стала лидером среди регионов УрФО по числу мигрантов. Соответствующая информация появилась на сайте Свердловскстата, передает корреспондент Накануне.RU.
Свердловская область стала лидером среди регионов УрФО по числу мигрантов. Соответствующая информация появилась на сайте Свердловскстата, передает корреспондент Накануне.RU.
По данным Свердловскстат, в 2016 году на территорию УрФО приехало 432,8 тыс. человек. Наибольшее число мигрантов зафиксировано в Свердловской области — 186,1 тыс. человек. Второе место заняла Челябинская область — 99,1 тыс. человек. Миграционный прирост населения округа в прошлом году составил 15,3 тыс. человек.
По данным того же ведомства, наряду с миграционным приростом в Свердловской области наблюдается естественная убыль населения.