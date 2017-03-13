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14:04 (мск), источник: Nakanune.ru

Свердловская область стала лидером по числу мигрантов в УрФО

Свердловская область стала лидером среди регионов УрФО по числу мигрантов. Соответствующая информация появилась на сайте Свердловскстата, передает корреспондент Накануне.RU.

Источник: РИА "Новости"

По данным Свердловскстат, в 2016 году на территорию УрФО приехало 432,8 тыс. человек. Наибольшее число мигрантов зафиксировано в Свердловской области — 186,1 тыс. человек. Второе место заняла Челябинская область — 99,1 тыс. человек. Миграционный прирост населения округа в прошлом году составил 15,3 тыс. человек.

По данным того же ведомства, наряду с миграционным приростом в Свердловской области наблюдается естественная убыль населения.

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