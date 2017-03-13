В Калининграде разработали маршрут лучших мест для селфи с поцелуем

В приложении помечены GPS-координаты точек, где лучше всего получается селфи в момент поцелуя. Очень интересная такая история, мы её оттестировали, получилось достаточно хорошо, — отметил Ермак.

Он также сообщил, что власти разработали туристические маршруты для гостей чемпионата мира по футболу.