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18:00 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде разработали маршрут лучших мест для селфи с поцелуем

В Калининграде разработали специальный маршрут «Места для поцелуев». Об этом сообщил врио министра культуры и туризма региона Андрей Ермак на пресс-конференции в ТАСС.

Источник: Калининград.Ru

В приложении помечены GPS-координаты точек, где лучше всего получается селфи в момент поцелуя. Очень интересная такая история, мы её оттестировали, получилось достаточно хорошо, — отметил Ермак.

Он также сообщил, что власти разработали туристические маршруты для гостей чемпионата мира по футболу.

«Они так структурированы, что есть для болельщиков-женщин и мужчин, для подруг болельщиков, которые не попадают на стадион или в бар, чтобы им было чем заняться. В первую очередь это связано с янтарным шопингом», — уточнил врио министра культуры и туризма.

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