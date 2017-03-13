В Калининграде разработали маршрут лучших мест для селфи с поцелуем
В Калининграде разработали специальный маршрут «Места для поцелуев». Об этом сообщил врио министра культуры и туризма региона Андрей Ермак на
В Калининграде разработали специальный маршрут «Места для поцелуев». Об этом сообщил врио министра культуры и туризма региона Андрей Ермак на
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Он также сообщил, что власти разработали туристические маршруты для гостей чемпионата мира по футболу.
«Они так структурированы, что есть для