В маршрутных такси Новосибирска появились объявления о повышении цен

Андрей Федотов, Пассажир маршрутного такси № 32: «Три рубля как-бы не накладно, с другой стороны, почему только именно на этом маршруте? Есть маршруты и подлиннее, а тариф остаётся тот же».

В этой маршрутке, которая ходит от Водозабора через Северо-Чемской жилмассив до железнодорожного вокзала, цена должна вырасти с 25-ти до 28-ми рублей. Предупредили своих пассажиров о росте тарифов и на маршрутах № 15, 35 и 43, которые обслуживают жителей Советского района Новосибирска.

Перевозчики ссылаются на 220-й федеральный закон, который разрешает коммерсантам устанавливать тот тариф, который они сочтут нужным. На многих маршрутах диктовать свои условия не дает серьезная конкуренция.