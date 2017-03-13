В маршрутных такси Новосибирска появились объявления о повышении цен
Перевозчики поднимают тарифы. В некоторых маршрутках сегодня появились объявления — с 20-го марта проезд станет дороже.
Перевозчики поднимают тарифы. В некоторых маршрутках сегодня появились объявления — с 20-го марта проезд станет дороже.
Андрей Федотов, Пассажир маршрутного такси № 32: «Три рубля
В этой маршрутке, которая ходит от Водозабора через
Перевозчики ссылаются на 220-й федеральный закон, который разрешает коммерсантам устанавливать тот тариф, который они сочтут нужным. На многих маршрутах диктовать свои условия не дает серьезная конкуренция.