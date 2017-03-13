Омские власти ждут обильный и скоротечный паводок в городе

Учитывая, что нынешняя зима выдалась особенно снежной, по прогнозам метеорологов, паводок будет обильным и скоротечным. Запасы воды в снеге составляют 132 мм, что на 259% выше нормы и на 15% выше прошлого 2016 года. Начиная с середины января, в Омске идет большая планомерная работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплениями территории города. Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании у мэра Омска его первый заместитель, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов.

Как прозвучало, традиционно задолго до наступления периода весеннего половодья городские службы проводят целый комплекс мероприятий, направленных на благоприятное прохождение паводка. Особое внимание уделяется территориям возможного подтопления.

«В частности, особое внимание при подготовке к паводку было уделено территориям, подвергшимся интенсивному подтоплению в 2016 году, — это поселок Немецкий в Кировском округе; территории, прилегающие к озерам Моховое и Чередовое, в Ленинском округе; территория в районе Красноярского тракта в Центральном округе. В администрации административных округов были переданы талоны на 3, 5, 10 кубометров на утилизацию снега в общем объеме на 58 тысяч кубических метров. Кроме того, у собственников индивидуальных жилых домов, которые доставляют снег на собственном транспорте в объеме от 1 до 1,5 кубометров, снег принимается бесплатно без предъявления талонов. На период акции на безвозмездной основе от физических и юридических лиц на площадки для складирования снега принято более 21 000 кубометров снега», — сообщил Сергей Фролов.

Заранее администрациями округов были определены места возможного подтопления в секторе индивидуальной жилой застройки. Здесь при формировании специального перечня для выполнения первоочередных работ, как и в прошлые годы, особое внимание уделялось ветеранам, пожилым людям, людям с ограниченными физическими возможностями и малообеспеченным семьям. То есть, тем категориям омичей, которые в силу тех или иных причин самостоятельно не смогут вывезти снег.

По словам Сергея Фролова, в этом году определено 254 территории, подверженные подтоплению: в Кировском округе — 39 мест; Ленинском — 49; Октябрьском — 34; Советском — 25; Центральном — 107 мест. Если в предыдущие годы места возможного подтопления формировались поадресно, то в 2017 году впервые было принято решение о комплексном вывозе снега с отдельных улиц.

На сегодня в Кировском округе вывезено 16 086 куб. м снега со всех мест возможного подтопления, при этом на ряде объектов вывоз проводился неоднократно. В Ленинском округе снег вывезен с 37 мест возможного подтопления, общий объем составил 25 092 куб. м снега. В Октябрьском округе очищено 28 мест возможного подтопления (общий объем — 14 342 куб. м снега). В Советском округе от снега освобождено 27 мест возможного подтопления, два из них дополнительно, вывезено 5 323 куб. м снега. В Центральном округе снег вывезен с 77 мест возможного подтопления общим объемом 26 147 куб. м снега.