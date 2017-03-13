В Башкирии стало меньше безработных

Таковы результаты последнего обследования рабочей силы в среднем за ноябрь 2016-го — январь 2017 года, проведенного Федеральной службой государственной статистики.

Уровень общей безработицы равен 5,7 процента от численности экономически активного населения республики.

Численность занятого населения Башкортостана превышает 1,892 млн человек. Уровень занятости населения составляет 63 процента, сообщили в Минтруда региона.

Как сообщало агентство «Башинформ», численность безработных, зарегистрированных в центрах занятости региона, составила к 1 марта почти 24,3 тысячи человек.