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14:01 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии стало меньше безработных

УФА, 13 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане численность безработных по методологии Международной организации труда превышает 115 тысяч человек. Год назад в республике насчитывалось более 122 тысяч безработных.

Источник: Башинформ

Таковы результаты последнего обследования рабочей силы в среднем за ноябрь 2016-го — январь 2017 года, проведенного Федеральной службой государственной статистики.

Уровень общей безработицы равен 5,7 процента от численности экономически активного населения республики.

Численность занятого населения Башкортостана превышает 1,892 млн человек. Уровень занятости населения составляет 63 процента, сообщили в Минтруда региона.

Как сообщало агентство «Башинформ», численность безработных, зарегистрированных в центрах занятости региона, составила к 1 марта почти 24,3 тысячи человек.

С начала года статус безработного получили около 7,3 тысячи жителей республики. Это на четверть меньше, чем за январь-февраль 2016 года (9,7 тысячи человек).

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