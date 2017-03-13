Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Скандал на шоу «Минута славы»: выводы и уроки
Украинский эксперт ответил на решение ДНР установить госграницу
В России введут новые нормы труда для женщин
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Украинские десантники массово бегут со службы: СМИ о причинах
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг - СМИ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
"Моя именинница": Ургант впервые выложил селфи с женой
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
8На Сицилии извергается вулкан Этна
14:45 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге прогнозируют три дня туманов

Из-за температурных «качелей» в Петербурге и пригородах снова ожидают туман. ГУ МЧС по городу предупреждает, что его будет сопровождать гололед.

Источник: РИА "Новости"

Из-за пришедшего в Северную столицу антициклона, который принес теплую, почти весеннюю температуру, утром в понедельник, 13 марта, в городе на Неве наблюдался сильный туман. Дымку жители и гости города могли видеть и накануне вечером, когда дневные +5 сменились нулевой температурой. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, такая погода будет и во вторник, то есть продлится три дня.

По данным Гидрометцентра, сейчас в городе +1, ночью температура станет минусовой (от -2 до -4) и вновь преодолеет нулевую отметку к следующему утру. Во вторник, 14 марта, синоптики обещают до +3 градусов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Глеб Самойлов: «Я оптимист, я верю, что может быть хуже»
Кабмин одобрил вхождение подразделений Южной Осетии в ВС РФ
РПЦ и Минкультуры привлекли к суду о законности передачи Исаакия
В Кремле усомнились в объективности фильма CNN о Путине
В Думе создадут совет для обсуждения сноса хрущевок в Москве
Матвиенко назвала пандусы для инвалидов в РФ «самоубийственными»
Век великой истории: «Известиям» исполнилось 100 лет
Таиландским слонам накрыли шведские фруктовые столы
Спорт
7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной России Уход Березуцкого, невызов Кокорина, возвращение Головина с Нойштедтером и другие интересные факты из заявочного листа сборной
Авто
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности Ожидается, что измененные кнопки ЭРА-ГЛОНАСС будут устанавливать на подержанные иномарки
Hi-Tech
Поесть бесплатно: новый сервис RestoRaids появился в России RestoRaids предлагает еду и напитки со значительной скидкой. Сейчас только в Москве проводится 398 акций с бесплатными позициями в меню
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео) В Сети появилась запись тренировки Платона в бассейне.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь