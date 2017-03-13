У омичей будут массово проверять паспорта, сообщает пресс-служба мэрии. Также на отдельных участках города будет ограничено движение транспортных средств.

С сегодняшнего дня в Омской области начато проведение антитеррористических учений согласно плану, утвержденному Национальным антитеррористическим комитетом России. По Решению губернатора Омской области Виктора Назарова, на трое суток с 13 марта установлен повышенный уровень террористической опасности в отношении объектов органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, расположенных на территории города и области.

Администрация города просит с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям и временным неудобствам, а также соблюдать требования представителей правоохранительных органов.