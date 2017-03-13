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14:46 (мск), источник: РИА Новости

Таиландским слонам в их Национальный день накрыли шведские фруктовые столы

БАНГКОК, 13 мар — РИА Новости. «Шведские столы» из фруктов для рабочих и диких слонов организованы в Таиланде в понедельник по случаю празднования Национального дня слона, сообщает Третий национальный телеканал.

Источник: Reuters

Во всех туристических «слоновых деревнях» и слоновых краалях (местах, где разводят и обучают рабочих слонов) в этот день устраиваются религиозные церемонии для улучшения кармы слонов, так как многие тайские буддисты считают, что слон — это последняя ступенька перерождения души в виде животного перед рождением ее человеком. Также в краалях устраивают «шведские столы» из фруктов в качестве праздничного обеда для живущих там слонов.

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Энтузиасты помощи диким слонам устроили в понедельник «шведские столы» и в джунглях — для диких слонов. Эти «слоновые пиры» были организованы подальше от возделанных полей и человеческого жилья, чтобы не привлекать слонов к плантациям фруктов и овощей, на которые они периодически нападают из-за нехватки фуража в лесу.

По официальным данным, в Таиланде 2,7 тысячи рабочих и более 3,5 тысячи диких слонов. Власти объявили в понедельник о том, что в большинстве заповедников, в которых живут дикие слоны, их поголовье неуклонно увеличивается.

Слон считается одним из национальных символов Таиланда. В прошлом священный белый слон являлся основным символом королевской власти в Сиаме (ныне Таиланд), Лаосе и Камбодже.

День Слона празднуют в Таиланде с 1998 года.

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