В Омске состоится первый школьный бал

В Омске 15 марта в 15.00 в Омском институте водного транспорта состоится первый школьный бал в честь 205-летия победы в Отечественной войне 1812 года, сообщает пресс-служба мэрии.

Школьники в исторических нарядах исполнят три танца девятнадцатого века. Жюри оценит учащихся по нескольким номинациям: вальс, полонез и менуэт. Также в отдельную категорию конкурса вынесено дефиле участников в бальных костюмах. В состав жюри войдут специалисты департамента образования мэрии и областного министерства образования.

На протяжении полутора месяцев школьников занимались в школе танцев. Помимо школьников, на балу также выступят курсанты и студенты института водного транспорта. В завершении мероприятия будут избраны король и королева бала.