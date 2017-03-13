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14:37 (мск), источник: ТАСС

ФАДН: крымские татары не хотят переезжать на Украину

По данным главы Федерального агентство по делам национальностей, 75% крымских татар удовлетворены своим положением на полуострове.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 марта. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Крымские татары, коренной народ Крыма, согласно социологическим исследованиям, не хотят переезжать на Украину. Об этом сообщил в понедельник журналистам руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

«75% крымских татар удовлетворены своим положением (на полуострове), еще один вопрос (который задавался в рамках социологического опроса — прим. ТАСС) — желаете ли вы поменять свое место жительство — ноль процентов крымских татар заявили, что они хотят переезжать на Украину», — сказал он.

На территории Крыма проживают представители 175 национальностей. Самой многочисленной группой являются русские (65%), на втором месте — украинцы (15,7%), на третьем — крымские татары (12%), которые являются коренным народом республики. Крымско-татарский язык наряду с русским и украинским в регионе признан государственным.

«Тема положения крымско-татарского народа эмоциональна, поскольку существует стереотипное представление об ущемлении прав крымских татар, начиная с депортации в годы Великой Отечественной войны. После воссоединения (Крыма с Россией) эта тема стала предметом спекуляций и массированной пропаганды со стороны украинских СМИ. Эта тема постоянно поднимается на международной площадке, нас упрекают в ущемлении их прав. Но как показывают наши исследования, ситуация другая», — рассказал глава ФАДН.

По его мнению, крымско-татарский народ за три года с момента воссоединения Крыма с Россией уже «почувствовал изменения», которые происходят на полуострове. Говоря в целом о ситуации в этно-конфессиональной сфере в Крыму, то, по словам Баринова, она не сильно отличается от ситуации в России.

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