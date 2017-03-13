ФАДН: крымские татары не хотят переезжать на Украину
По данным главы Федерального агентство по делам национальностей, 75% крымских татар удовлетворены своим положением на полуострове.
По данным главы Федерального агентство по делам национальностей, 75% крымских татар удовлетворены своим положением на полуострове.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 марта. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Крымские татары, коренной народ Крыма, согласно социологическим исследованиям, не хотят переезжать на Украину. Об этом сообщил в понедельник журналистам руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.
«75% крымских татар удовлетворены своим положением (на полуострове), еще один вопрос (который задавался в рамках социологического опроса — прим. ТАСС) — желаете ли вы поменять свое место жительство — ноль процентов крымских татар заявили, что они хотят переезжать на Украину», — сказал он.
На территории Крыма проживают представители 175 национальностей. Самой многочисленной группой являются русские (65%), на втором месте — украинцы (15,7%), на третьем — крымские татары (12%), которые являются коренным народом республики.
«Тема положения
По его мнению,