Век великой истории

Источник: Известия

Целый век «Извес­тия» остаются лидером в сфере медиа, оказывая беспрецедентное влияние на общественную и политическую жизнь страны.

«Извес­тия» — единственная в 300-летней истории отечественной печати газета, сохранившая верность своему имени на протяжении целого столетия.

Хотя формально издание меняло название несколько раз вместе с институциями-учредителями — ЦИК рабочих депутатов становился ВЦИКом, рабочие депутаты — народными. Тем не менее страна знает только те «Извес­тия», что вы держите в руках.

Газета, рожденная в дни буржуазной революции, стала одним из главных СМИ новой эпохи. «Извес­тия» появляются на свет в день, когда Временный комитет Государственной Думы заявляет о принятии власти, но уже идет первое заседание Петроградского совета рабочих депутатов. В первом номере от 13 марта (28 февраля по старому стилю) — обещание бороться за созыв Учредительного собрания, «избраннаго на основѣ всеобщаго равнаго, прямого и тайнаго избирательнаго права». С первых же часов жизни издания на его страницах разворачивается острая полемика, связанная с политическим противостоянием, которое в итоге завершается Октяб­рем. И в стране, и в редакции. Работу газеты сложно отделить от социальной активности тех лет — мгновенную популярность «Извес­тиям» обеспечила эксклюзивность публикуемой информации: первые декреты новой власти «О мире» и «О земле» напечатаны на страницах издания. В редакцию, где бы она ни находилась — в типографии Сытина или в Смольном, выстраивались очереди читателей, которые требовали свежий номер. История «Извес­тий» отражает величие и трагедию русского XX века. 20-е и 30-е — расцвет издания, авторы и редакторы газеты непосредственно влияют на политику страны и участвуют в строительстве нового государства. «Извес­тия» дорого платят за свою популярность, самостоятельность и независимость: шестеро главных редакторов репрессированы, включая Николая Бухарина, одного из авторов Конституции 1936 года. Он работал над текстом в главредском извес­тинском кабинете, где потом и был арестован.

«Извес­тия» всегда называли газетой интеллигенции. И даже так — «газетой интеллигенции для народа».

Лучшие писатели, журналисты, художники входят в коллектив «Извес­тий» с момента основания. История отечественной литературы, публицистики, фотографии неотделима от истории издания. Практически все значимые имена в культуре XX века проходят через «Извес­тия». Здесь в разные годы публикуются Владимир Маяковский, Максим Горький, Михаил Зощенко, Алексей Толстой, Илья Эренбург, Александр Твардовский, Константин Симонов, Василий Шукшин, Валентин Распутин, Андрей Вознесенский и многие другие. Важнейшие произведения Бориса Васильева, Владимира Богомолова, Юрия Нагибина, Юрия Трифонова, Анатолия Рыбакова, Андрея Платонова увидели свет в издательстве «Извес­тия». Здесь выходят книги Хорхе Луиса Борхеса, Хулио Кортасара, Франца Кафки, Герберта Уэллса, Генри Филдинга. Борис Ефимов, знаменитый график и патриарх советской карикатуры, проработал в «Извес­тиях» 86 лет!

Смотр сотрудникам "ИЗВЕСТИЙ" в день десятилетия. Дружеский шарж Бориса Ефимова | Источник: Известия

100 лет новейшей истории России задокументированы извес­тинскими фотографами. Без работ Константина Кузнецова, Анатолия Скурихина, Николая Петрова, Сергея Смирнова, Виктора Ахломова невозможно представить образ XX века. В годы Великой Отечественной газета сражалась. Двести сорок извес­тинцев ушли на фронт, сорок из них — погибли. Фотокоры создали уникальную хронику военных лет — работы Дмитрия Бальтерманца и Павла Трошкина, Георгия Хомзора и Самария Гурария известны на весь мир. Военная публицистика «Извес­тий» стала классикой — на страницах газеты публиковались антифашистские тексты Василия Гроссмана, Всеволода Иванова, Константина Симонова, Льва Кассиля, Всеволода Вишневского.

Илья Эренбург был аккредитован от «Извес­тий» на Нюрнбергском процессе, а рисунки в зале суда делал Борис Ефимов.

Не вернулись в редакцию c войны корреспонденты Михаил Сувинский, Сергей Галышев, Александр Кузнецов и фотограф Павел Трошкин. Мишка-корреспондент из «Живых и мертвых» Симонова написан с Трошкина — поэт и фотограф были фронтовыми товарищами. «Извес­тия» дали жизнь многим знаковым для страны издательским проектам. Тут в 1925 году выходит «Новый мир». В первое время главред «Извес­тий» Юрий Стеклов совместно с Анатолием Луначарским редактирует журнал.

В 1962-м «Новый мир», руководимый Александром Твардовским, печатает «Один день Ивана Денисовича».

В свою очередь, «Извес­тия» печатают «Теркина на том свете», фактически запрещенного в СССР. «Извес­тия» выпускают журнальные хиты — «Иностранку», «Дружбу народов», «Театр». Здесь рождается журнал «За рубежом» — символ сближения СССР и западного мира. В «Известиях» 28 ноября 1961 года появляется интервью американского президента Джона Кеннеди, первое в истории советской печати. «Известия» в 60-е называют филиалом МИДа — главный редактор Алексей Аджубей встречается с мировыми лидерами, занимаясь культурной дипломатией. Технология «мягкой силы» впервые опробована «Извес­тиями». С 60-х «Известия» становятся главным печатным брендом страны. Юрий Гагарин и вслед за ним весь отряд первых космонавтов СССР дружат с редакцией.

Первый космонавт Земли Юрий Гагарин и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев читают "Известия" на приеме в Кремле 14 апреля 1961 года. Главный редактор газеты Алексей Аджубей (за Хрущевым) привез свежий номер газеты с отчетом о том, как утром этого же дня героя встречала Москва. Фото: Сергей Смирнов/"ИЗВЕСТИЯ" | Источник: Известия