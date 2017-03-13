Век великой истории

Целый век «Известия» остаются лидером в сфере медиа, оказывая беспрецедентное влияние на общественную и политическую жизнь страны.
«Известия» — единственная в 300-летней истории отечественной печати газета, сохранившая верность своему имени на протяжении целого столетия.
Хотя формально издание меняло название несколько раз вместе с институциями-учредителями — ЦИК рабочих депутатов становился ВЦИКом, рабочие депутаты — народными. Тем не менее страна знает только те «Известия», что вы держите в руках.
Газета, рожденная в дни буржуазной революции, стала одним из главных СМИ новой эпохи. «Известия» появляются на свет в день, когда Временный комитет Государственной Думы заявляет о принятии власти, но уже идет первое заседание Петроградского совета рабочих депутатов.
В первом номере от 13 марта (28 февраля по старому стилю) — обещание бороться за созыв Учредительного собрания, «избраннаго на основѣ всеобщаго равнаго, прямого и тайнаго избирательнаго права». С первых же часов жизни издания на его страницах разворачивается острая полемика, связанная с политическим противостоянием, которое в итоге завершается Октябрем. И в стране, и в редакции.
Работу газеты сложно отделить от социальной активности тех лет — мгновенную популярность «Известиям» обеспечила эксклюзивность публикуемой информации: первые декреты новой власти «О мире» и «О земле» напечатаны на страницах издания. В редакцию, где бы она ни находилась — в типографии Сытина или в Смольном, выстраивались очереди читателей, которые требовали свежий номер.
История «Известий» отражает величие и трагедию русского XX века. 20-е и 30-е — расцвет издания, авторы и редакторы газеты непосредственно влияют на политику страны и участвуют в строительстве нового государства. «Известия» дорого платят за свою популярность, самостоятельность и независимость: шестеро главных редакторов репрессированы, включая Николая Бухарина, одного из авторов Конституции 1936 года. Он работал над текстом в главредском известинском кабинете, где потом и был арестован.
«Известия» всегда называли газетой интеллигенции. И даже так — «газетой интеллигенции для народа».
Лучшие писатели, журналисты, художники входят в коллектив «Известий» с момента основания. История отечественной литературы, публицистики, фотографии неотделима от истории издания. Практически все значимые имена в культуре XX века проходят через «Известия».
Здесь в разные годы публикуются Владимир Маяковский, Максим Горький, Михаил Зощенко, Алексей Толстой, Илья Эренбург, Александр Твардовский, Константин Симонов, Василий Шукшин, Валентин Распутин, Андрей Вознесенский и многие другие. Важнейшие произведения Бориса Васильева, Владимира Богомолова, Юрия Нагибина, Юрия Трифонова, Анатолия Рыбакова, Андрея Платонова увидели свет в издательстве «Известия». Здесь выходят книги Хорхе Луиса Борхеса, Хулио Кортасара, Франца Кафки, Герберта Уэллса, Генри Филдинга.
Борис Ефимов, знаменитый график и патриарх советской карикатуры, проработал в «Известиях» 86 лет!
Смотр сотрудникам "ИЗВЕСТИЙ" в день десятилетия. Дружеский шарж Бориса Ефимова | Источник: Известия
100 лет новейшей истории России задокументированы известинскими фотографами. Без работ Константина Кузнецова, Анатолия Скурихина, Николая Петрова, Сергея Смирнова, Виктора Ахломова невозможно представить образ XX века.
В годы Великой Отечественной газета сражалась. Двести сорок известинцев ушли на фронт, сорок из них — погибли. Фотокоры создали уникальную хронику военных лет — работы Дмитрия Бальтерманца и Павла Трошкина, Георгия Хомзора и Самария Гурария известны на весь мир.
Военная публицистика «Известий» стала классикой — на страницах газеты публиковались антифашистские тексты Василия Гроссмана, Всеволода Иванова, Константина Симонова, Льва Кассиля, Всеволода Вишневского.
Илья Эренбург был аккредитован от «Известий» на Нюрнбергском процессе, а рисунки в зале суда делал Борис Ефимов.
Не вернулись в редакцию c войны корреспонденты Михаил Сувинский, Сергей Галышев, Александр Кузнецов и фотограф Павел Трошкин. Мишка-корреспондент из «Живых и мертвых» Симонова написан с Трошкина — поэт и фотограф были фронтовыми товарищами.
«Известия» дали жизнь многим знаковым для страны издательским проектам. Тут в 1925 году выходит «Новый мир». В первое время главред «Известий» Юрий Стеклов совместно с Анатолием Луначарским редактирует журнал.
В 1962-м «Новый мир», руководимый Александром Твардовским, печатает «Один день Ивана Денисовича».
В свою очередь, «Известия» печатают «Теркина на том свете», фактически запрещенного в СССР.
«Известия» выпускают журнальные хиты — «Иностранку», «Дружбу народов», «Театр». Здесь рождается журнал «За рубежом» — символ сближения СССР и западного мира.
В «Известиях» 28 ноября 1961 года появляется интервью американского президента Джона Кеннеди, первое в истории советской печати. «Известия» в 60-е называют филиалом МИДа — главный редактор Алексей Аджубей встречается с мировыми лидерами, занимаясь культурной дипломатией. Технология «мягкой силы» впервые опробована «Известиями».
С 60-х «Известия» становятся главным печатным брендом страны. Юрий Гагарин и вслед за ним весь отряд первых космонавтов СССР дружат с редакцией.
Первый космонавт Земли Юрий Гагарин и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев читают "Известия" на приеме в Кремле 14 апреля 1961 года. Главный редактор газеты Алексей Аджубей (за Хрущевым) привез свежий номер газеты с отчетом о том, как утром этого же дня героя встречала Москва. Фото: Сергей Смирнов/"ИЗВЕСТИЯ" | Источник: Известия
Газета — место притяжения шестидесятников. Даже после заморозков, последовавших после отстранения Никиты Хрущева от власти и снятия главного редактора Алексея Аджубея, оттепельные настроения в редакции не исчезают. В известинский клуб приходят Мстислав Ростропович, Галина Вишневская, Владимир Войнович, Булат Окуджава, Сергей Юрский. «Известия» остаются важнейшей точкой на карте культурной и интеллигентной Москвы долгие годы.
Здесь ждут перемен и приветствуют перестройку. Во время путча 1991 года редакция делает выбор еще до окончания схватки с ГКЧП — и выходит 21 августа с редакционным материалом «Реакция не прошла!».
Как и все общество, газета пройдет через эйфорию победы и триумф, переживет растерянность и разочарование, придет к принятию ответственности за свою редакционную судьбу уже в новых условиях. Как бы ни менялись страна и одно из ее главных изданий, одно остается неизменным — «Известия» сохраняли и передавали из поколения в поколение высокие профессиональные и этические стандарты. Этой известинской традиции вот уже 100 лет.
Газета всегда отстаивала идеалы — свободы, демократии и справедливости — так, как понимали их современники. В редакционной почте журналисты искали истории «маленького человека», которому нужно прийти на помощь. Благодаря работе газеты были амнистированы тысячи людей, получивших срок за мелкие правонарушения, «за семечки». «Известия» устраивали кампании против анонимок, специальным указом Президиума Верховного Совета СССР 1988 года практика рассмотрения анонимных писем была отменена. Это было поистине революцией в социальной жизни!
Газета, день за днем описывавшая жизнь страны на протяжении 100 лет, сама стала частью русской истории. Сегодня «Известия» — это одновременно национальное достояние России и современное мультимедийное издание.