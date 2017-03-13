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14:45 (мск)

«Добавь воздуха в подвале!» Понимаете ли вы газетный жаргон?

Угадайте, какие из этих газетных терминов существуют реально, а какие мы выдумали.

Источник: РИА "Новости"
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