РПЦ и Минкультуры привлекут к суду о законности передачи Исаакия

Один из истцов — депутат Законодательного собрания Борис Вишневский — заявил ходатайство о привлечении в процесс в качестве заинтересованных лиц музея «Исаакиевский собор», Русской православной церкви, комитета по культуре Петербурга и министерства культуры РФ.
Суд, как сообщила судья Татьяна Матусяк, эту просьбу удовлетворил.
Зал суда, где слушается административное дело, не вместил всех журналистов, которые пришли освещать процесс. Судья не возражала против того, чтобы не поместившиеся в зале журналисты следили за процессом из коридора при открытой двери.
Истцами по делу наряду с Вишневским выступают три местных жителя. Административный ответчик — комитет имущественных отношений города (КИО).
Судья Матусяк, рассматривающая иск, ранее рассматривала дела о демонтаже мемориальных досок Карлу Маннергейму и Александру Колчаку в Петербурге. Иск о признании незаконной установки доски Маннергейму и ее демонтаже она отклонила, а установку доски Колчака признала незаконной и постановила ее снять.
Как сообщалось, противники передачи Исаакия в пользование РПЦ ранее подавали иск к КИО в Василеостровский суд Петербурга. Исковое заявление касалось вопроса о законности распоряжения комитета от 30 декабря 2016 года «Об использовании объекта недвижимости по адресу Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, дом 4 литера А» с приложением, и действий комитета по изданию этого распоряжения.
Административные истцы сочли распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ незаконным и нарушающим право граждан на доступ к культурным ценностям и благоприятную среду обитания.
Истцы также отмечали, что распоряжение Смольного было издано в отсутствие необходимого заявления со стороны РПЦ.
Суд отказался рассматривать иск на основании того, что распоряжение комитета имущественных отношений по поводу Исаакиевского собора не является документом о передаче храма РПЦ.