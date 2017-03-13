РПЦ и Минкультуры привлекут к суду о законности передачи Исаакия

Один из истцов — депутат Законодательного собрания Борис Вишневский — заявил ходатайство о привлечении в процесс в качестве заинтересованных лиц музея «Исаакиевский собор», Русской православной церкви, комитета по культуре Петербурга и министерства культуры РФ.

Один из истцов — депутат Законодательного собрания Борис Вишневский — заявил ходатайство о привлечении в процесс в качестве заинтересованных лиц музея «Исаакиевский собор», Русской православной церкви, комитета по культуре Петербурга и министерства культуры РФ.

Зал суда, где слушается административное дело, не вместил всех журналистов, которые пришли освещать процесс. Судья не возражала против того, чтобы не поместившиеся в зале журналисты следили за процессом из коридора при открытой двери.

Истцами по делу наряду с Вишневским выступают три местных жителя. Административный ответчик — комитет имущественных отношений города (КИО).

Судья Матусяк, рассматривающая иск, ранее рассматривала дела о демонтаже мемориальных досок Карлу Маннергейму и Александру Колчаку в Петербурге. Иск о признании незаконной установки доски Маннергейму и ее демонтаже она отклонила, а установку доски Колчака признала незаконной и постановила ее снять.