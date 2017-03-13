В Екатеринбурге не могут найти виновника разрушения пятиэтажки
На Байкальской.
На Байкальской.
В Екатеринбурге не могут разобраться в причинах разрушения пятиэтажки на Байкальской, 37. Пока коммунальщики и теплоэнергетики переводят стрелки друг на друга, здание продолжает трещать по швам.
УК Октябрьского района предоставила «Уралинформбюро» результаты экспертизы, сделанной ООО АНСЭ «Экспертиза» в декабре 2016 года — специалисты пришли к выводу, что здание «промокло»
«Причиной возникновения ущерба, нанесенного местам общего пользования (МОП) и наружной облицовке стены дома, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Байкальская, 37, является техническая авария, которая произошла в тепловых сетях и связана с утечкой горячей воды в лотки, в которых проложены магистральные трубопроводы внутриквартальных теплосетей», — говорится в документе.
Ущерб эксперты оценили почти в 90 тысяч рублей.
В
Стоит напомнить, что дом 1975 года посыпался 10 марта 2017 года. Толстый слой стены отвалился на первом этаже, по зданию пошли трещины. Прокуратура Октябрьского района проводит проверку.