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15:12 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинском бору появится аллея «Парад камней» с экспонатом в возрасте более 4 млрд лет

Аллею предполагается разместить вдоль прогулочной дорожки от памятнику Курчатову до студенческого карьера.

Источник: dostup1.ru

В Челябинском городском бору планируется создать аллею «Парад камней» — одним из экспонатов станет порода, возраст которой более 4 млрд лет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С идеей выступил директор ОГУ «Особо охраняемые природные территории» Александр Лагунов.

«Предполагаемое место расположения аллеи — асфальтированная прогулочная дорожка от памятника Курчатову до студенческого карьера. На аллее предполагается размещение 30 крупных штуфов, каждый весом 2−2,5 тонны. Самый “древний” экспонат — израндит, его возраст 4,2 млрд лет», — сообщает пресс-служба Законодательного Собрания региона.

Планируется, что работы по благоустройству городского бора начнутся в конце апреля. В рамках мероприятия запланированы уборка бытового мусора и древесно-кустарниковой захламленности, очистка карьеров, установка и ремонт скамеек.

Израндит — это магматическая порода, которая является отторженцем пород верхней части мантии, по составу близка к породам океанического ложа и практически не имеет органических. Горная порода впервые открыта на Южном Урале, получила название по реке, протекающей неподалеку. Израндиты нашли в окрестностях Александровского комплекса под Златоустом, а затем — в районе Верхнего Уфалея.

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