Подготовка к паводковому периоду началась в Нижнем Новгороде

Как сообщил по итогам оперативного совещания 13 марта заместитель, временно исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов, объезды и смотры техники для подготовки к паводковому периоду начнутся с 14 марта.

«Есть определенные сложности, но они нам понятны из года в год. Надо развивать сети ливневой канализации, а не бороться в части откачки ежегодно», — сказал чиновник.

По его словам, на сегодняшний момент перед администрацией города стоят две задачи. Во-первых, необходимо подготовить технику, на некоторых улицах к откачке воды уже приступили. И, во-вторых, на текущий летний период запланированы работы по реконструкции и строительству ливневой канализации.

«К осени должны решить вопрос по подтоплению территории в районе улицы Болотникова в Канавинском районе. Постепенно будем решать этот вопрос», — пообещал Сергей Миронов.

Напомним, откачка воды с улиц пяти районов проводилась в Нижнем Новгороде 6 марта.

Ранее сообщалось, что более 130 населенных пунктов Нижегородской области могут оказаться затопленными в ходе весеннего паводка.