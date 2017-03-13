Подготовка к паводковому периоду началась в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород. 13 марта.
Нижний Новгород. 13 марта.
Как сообщил по итогам оперативного совещания 13 марта заместитель, временно исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов, объезды и смотры техники для подготовки к паводковому периоду начнутся с 14 марта.
«Есть определенные сложности, но они нам понятны из года в год. Надо развивать сети ливневой канализации, а не бороться в части откачки ежегодно», — сказал чиновник.
По его словам, на сегодняшний момент перед администрацией города стоят две задачи.
«К осени должны решить вопрос по подтоплению территории в районе улицы Болотникова в Канавинском районе. Постепенно будем решать этот вопрос», — пообещал Сергей Миронов.
Напомним, откачка воды с улиц пяти районов проводилась в Нижнем Новгороде 6 марта.
Ранее сообщалось, что более 130 населенных пунктов Нижегородской области могут оказаться затопленными в ходе весеннего паводка.