Роспотребнадзор приостановил работу детского сада на территории бывшего ИВВАИУ

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области временно приостановило работу детского сада № 4 на территории бывшего ИВВАИУ с 14 марта. Многочисленные нарушения выявлены в дошкольном образовательном учреждении в ходе плановой проверки. Руководству детсада выдано предписание. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ведомства.

— Выявленные нарушения могут привести к распространению инфекционных заболеваний. Приняли решение о временном приостановлении деятельности, — рассказали корр. агентства в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Материалы переданы в суд для принятия решения о дальнейшей работе дошкольного образовательного учреждения.