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17:00 (мск), источник: Uralpress.ru

Минприроды России ответило на петицию южноуральцев «Черное небо»

Существенное увеличение административных штрафов за нарушение правил охраны атмосферного воздуха не сможет улучшить экологическую ситуацию в проблемных регионах.

Источник: Uralpress.ru

Такое мнение высказал представитель «Гражданского патруля» в Челябинске Семен Воронин, комментируя ответ минприроды РФ на петицию «Черное небо».

Как уже сообщало агентство, в январе 2017 года, когда смог много дней отравлял жизнь жителей Челябинска и ближайших населенных пунктов, горожане по призыву общественников начали сбор подписей в защиту чистоты атмосферного воздуха в регионах.

В петиции «Черное небо’предлагалось установить санитарно-защитные зоны вокруг промышленных предприятиях, ввести запрет на новое строительство в этих зонах и увеличить штрафные санкции за нарушение правил охраны атмосферного воздуха в десятки раз.

В министерстве природных ресурсов и экологии ответили, что Госдумой разработан законопроект (поправки в КоАП РФ), который предусматривает существенное увеличение административных штрафов за правонарушения в области охраны атмосферного воздуха.

В частности, за выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения предлагается повысить размер штрафов для граждан — от 2 тысяч до 5 тысяч рублей (сейчас — 2,5 тысячи рублей), для индивидуальных предпринимателей — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей (в настоящий момент — 50 тысяч), для юридических лиц — от 700 тысяч до 1 миллиона рублей (нас сегодня — 250 тысяч рублей).

Однако, по мнению представителя «Гражданского патруля», эти поправки не смогут улучшить положение вещей. «К сожалению, большинство выбросов вполне законны, поэтому увеличение штрафов ситуацию кардинально не изменит», — считает Семен Воронин. По его мнению, необходимо создание реального механизма поощрения предприятий, вкладывающих средства в природоохранные мероприятия. «В первую очередь, речь идет о налоговых преференциях», — уточнил Воронин. Но это предложение далеко не новое.

Как уже сообщало агентство, ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский готовил доклад с предложениями на Госсовет по экологии, по итогам которого президент дал поручения по улучшению экологии. В феврале Борис Дубровский поручил своим подчиненным активно включиться в работу по решению вопросов, связанных с загрязненностью атмосферного воздуха, ужесточить санкции к нарушителям и проработать меры стимулирования бизнеса на сокращение выбросов.

Кроме того, в ответе на петицию южноуральцев минприроды пояснило, что отселение жителей из санитарных зон уже предусмотрено российским законодательством, эта обязанность возложена на должностных лиц соответствующих промышленных объектов и производств. Сообщается также, что строительство в защитных зонах нового жилья запрещено. Контроль за этим обязан вести Роспотребнадзор.

По вопросам обустройства санитарно-защитных зон конкретных промышленных предприятий и усилению режима территорий санитарно-защитных зон министерство рекомендует общественникам обратиться в Роспотребнадзор.

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