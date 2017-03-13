В Омской области почти на треть снизилось число больных гриппом и ОРВИ

С 6 по 12 марта в Омской области было зарегистрировано 10 816 заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. На прошлой неделе врачи насчитали 15 166 заболевших. Таким образом, заболеваемость снизилась почти на треть. Как отмечает управление Роспотребнадзора по Омской области, показатель заболеваемости сейчас на 30% ниже эпидемического порога.

Грипп, которым заболели омичи, не у всех одинаковый. Медики выявили 22 вируса гриппа типа B и один вирус типа А (H3N2), иначе известный как гонконгский грипп.