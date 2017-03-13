Жителей Башкирии призывают сообщить, где торгуют смертью

Граждане также могут помочь в мониторинге интернета — сообщать о сайтах, где размещается пропаганда наркопотребления и указываются места распространения наркотиков.

В республике круглосуточно действует телефон доверия МВД — (347) 279−32−92. По нему жители могут сообщать о фактах изготовления, потребления, хранения и сбыта наркотиков, местонахождении притонов.

«Ни один поступивший звонок не останется без внимания. Всю информацию тщательно рассмотрят и проанализируют. Усилены оперативно-следственные группы быстрого реагирования, которые на основе поступающей информации, «по горячим следам» будут выезжать непосредственно на места, где «торгуют смертью», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, граждане могут позвонить и проконсультироваться по вопросам профилактики наркомании, реабилитации наркопотребителей в Минздрав РБ (232−19−52), Минспорта РБ (273−09−00, 8−800−7000−183), Министерство образования РБ (218−03−56), Военный комиссариат РБ (272−69−75, 228−09−92, 228−02−92), Городской центр психолого-медико-социального сопровождения «Индиго» (223−22−11), Уфимскую епархию РПЦ (8−917−384−40−60), Центральное духовное управление мусульман России (250−80−74, 242−22−33).

Акция проводится МВД по РБ при активном участии органов исполнительной власти республики и местного самоуправления, специалистов здравоохранения, образования, профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых, общественных организаций.