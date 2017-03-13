Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
5 фактов о здоровье сердца, которые нужно знать к 30 годам
В США раскрыли причину смерти Чуркина вопреки желанию властей
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
«Людей просто довели»: СМИ о массовом бегстве десантников ВСУ
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг - СМИ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
"Моя именинница": Ургант впервые выложил селфи с женой
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
8На Сицилии извергается вулкан Этна
15:20 (мск), источник: ИА Башинформ

Жителей Башкирии призывают сообщить, где торгуют смертью

УФА, 13 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Жителей Башкортостана призывают сообщить, где торгуют смертью. В республике с 13 по 24 марта проводится первый этап Всероссийской антинаркотической акции, проинформировали в пресс-службе МВД по РБ.

Источник: Башинформ

Граждане также могут помочь в мониторинге интернета — сообщать о сайтах, где размещается пропаганда наркопотребления и указываются места распространения наркотиков.

В республике круглосуточно действует телефон доверия МВД — (347) 279−32−92. По нему жители могут сообщать о фактах изготовления, потребления, хранения и сбыта наркотиков, местонахождении притонов.

«Ни один поступивший звонок не останется без внимания. Всю информацию тщательно рассмотрят и проанализируют. Усилены оперативно-следственные группы быстрого реагирования, которые на основе поступающей информации, «по горячим следам» будут выезжать непосредственно на места, где «торгуют смертью», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, граждане могут позвонить и проконсультироваться по вопросам профилактики наркомании, реабилитации наркопотребителей в Минздрав РБ (232−19−52), Минспорта РБ (273−09−00, 8−800−7000−183), Министерство образования РБ (218−03−56), Военный комиссариат РБ (272−69−75, 228−09−92, 228−02−92), Городской центр психолого-медико-социального сопровождения «Индиго» (223−22−11), Уфимскую епархию РПЦ (8−917−384−40−60), Центральное духовное управление мусульман России (250−80−74, 242−22−33).

Акция проводится МВД по РБ при активном участии органов исполнительной власти республики и местного самоуправления, специалистов здравоохранения, образования, профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых, общественных организаций.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кабмин одобрил вхождение подразделений Южной Осетии в ВС РФ
РПЦ и Минкультуры привлекли к суду о законности передачи Исаакия
В Кремле усомнились в объективности фильма CNN о Путине
В Думе создадут совет для обсуждения сноса хрущевок в Москве
Матвиенко назвала пандусы для инвалидов в РФ «самоубийственными»
Век великой истории: «Известиям» исполнилось 100 лет
Таиландским слонам накрыли шведские фруктовые столы
Спорт
7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной России Уход Березуцкого, невызов Кокорина, возвращение Головина с Нойштедтером и другие интересные факты из заявочного листа сборной
Авто
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности Ожидается, что измененные кнопки ЭРА-ГЛОНАСС будут устанавливать на подержанные иномарки
Hi-Tech
Поесть бесплатно: новый сервис RestoRaids появился в России RestoRaids предлагает еду и напитки со значительной скидкой. Сейчас только в Москве проводится 398 акций с бесплатными позициями в меню
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
50 тысяч старых квартир выставили на продажу в Подмосковье
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео) В Сети появилась запись тренировки Платона в бассейне.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь