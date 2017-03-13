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18:21 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области в мае откроется конный центр

В Константиновском районе в мае откроется конный центр, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Новый конно-спортивный комплекс будет основан на базе ДЮСШ № 1. В настоящее время в ней занимаются 435 учащихся.

В школе работают четыре отделения: конный спорт, велоспорт, пулевая стрельба, баскетбол. Планируется, что на базе комплекса будет размещен казачий конный взвод на 20 лошадей, его введут в состав дружины Константиновского района.

Сейчас для улучшения условий содержания животных ремонтируют здание конюшни. Кроме того, на территории спортшколы строят манеж, ремонтируют подъездные пути, пешеходные дорожки, обустраивают тренировочное «боевое поле».

Уточняется, что новый центр планирует работать в нескольких направлениях, в том числе участвовать в охране общественного порядка совместно с полицией.

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