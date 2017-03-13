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15:20 (мск), источник: РИА Новости

Эскадрилья Су-34 ЗВО вылетела в Карелию на «свободную охоту»

Эскадрилья истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиаполка Западного военного округа (ЗВО), базирующегося в Воронежской области, вылетела на оперативный аэродром в Карелии для отработки боевых пусков управляемых ракет по целям, обнаруженным в ходе самостоятельного поиска, сообщила в понедельник пресс-служба ЗВО.

Экипажи Су-34 отработали ускоренную подготовку боевых машин и совершили парные синхронные взлеты. На это у них ушло не более 20 минут, что свидетельствует о высоком профессионализме авиаторов.

«Эскадрилья многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 истребительного авиаполка ЗВО, базирующегося в Воронежской области, приступила к перебазированию на оперативный аэродром в Республику Карелия в рамках сборов по пуску управляемых ракет», — говорится в сообщении.

Особенность сборов заключается в том, что «о местоположении средств воздушного нападения условного противника и их характеристиках летчики до получения сигнала не информируются, а самостоятельно осуществляют их поиск, захват на сопровождение, находясь в зоне боевого дежурства в воздухе».

В ходе «свободной охоты» пилоты сами выбирают наиболее эффективные средства поражения обнаруженных целей в зависимости от обстановки.

Ранее пресс-служба ЗВО сообщила, что в сборах по боевым пускам управляемых ракет над акваторией Ладожского озера задействованы около 50 экипажей самолетов МиГ-31БМ, Су-34, Су-27 и Су-35 оперативно-тактической авиации военного округа, базирующихся в Воронежской, Тверской областях и Карелии.

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