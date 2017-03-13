Эскадрилья Су-34 ЗВО вылетела в Карелию на «свободную охоту»

Экипажи Су-34 отработали ускоренную подготовку боевых машин и совершили парные синхронные взлеты. На это у них ушло не более 20 минут, что свидетельствует о высоком профессионализме авиаторов.

«Эскадрилья многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 истребительного авиаполка ЗВО, базирующегося в Воронежской области, приступила к перебазированию на оперативный аэродром в Республику Карелия в рамках сборов по пуску управляемых ракет», — говорится в сообщении.

Особенность сборов заключается в том, что «о местоположении средств воздушного нападения условного противника и их характеристиках летчики до получения сигнала не информируются, а самостоятельно осуществляют их поиск, захват на сопровождение, находясь в зоне боевого дежурства в воздухе».

В ходе «свободной охоты» пилоты сами выбирают наиболее эффективные средства поражения обнаруженных целей в зависимости от обстановки.