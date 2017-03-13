Число «ПАЗов» на маршруте № 90 в Воронеже увеличилось до четырех

Первые два Vector Next вышли на линию 13 февраля. Тогда представитель перевозчика заявлял, что компания изучит реакцию пассажиров на нововведение и, в случае положительных оценок, постепенно заменит все выходящие на маршрут № 90 автобусы большой вместимости на Vector Next новой модели.

Однако, по мнению сопредседателя воронежского отделения общественной организации «Город и транспорт» Юрия Новикова, большинство пассажиров недовольны «ПАЗами», даже несмотря на то, что они новые.

— В часы пик в Vector Next тесно. Несмотря на поступление четырех автобусов, на маршруте № 90 недостаточный выпуск, интервалы растут, а альтернатив, по большому счету, этому маршруту нет. Проблему решить просто — не нужно менять большой класс на «ПАЗы», — поделился Юрий Новиков.

Директор ТК «Автолайн+» Виктор Натаров с такой оценкой не согласен.

— Я разговаривал с пассажирами, многие оценивают нововведения положительно. Да, есть избалованные пассажиры, которые всегда чем-то недовольны. Всего на маршрут № 90 по графику должно выходить 37 автобусов. При этом мы старые автобусы, которые воронежцы называют «сараями», совсем не убираем: Vector Next выходят в дополнение к ним, и в день на линии работают 39−40 автобусов. Иногда выходят и меньше, когда позволяют дни, — пояснил Виктор Натаров.

Эти данные расходятся с мнением общественников: по словам Юрия Новикова, 12 марта на маршрут № 90 вышли всего 28 автобусов.

Контекст

Обновление подвижного состава было ключевым условием при заключении договоров с перевозчиками. Мэрия подписала пятилетние контракты с транспортными компаниями в 2015 году. Перевозчики обязались обновить по 30% подвижного состава в 2015 и 2016 годах и по 20% — в 2017 и 2018 годах. В 2016 году частные воронежские перевозчики вложили 577 млн рублей в обновление подвижного состава и приобрели 261 новый автобус, ранее рассказал руководитель городского управления транспорта Владимир Анисимов.

ТК ««Автолайн+» пополнил автопарк в четвертый раз за февраль. Помимо замены большой вместимости автобусов Vector Next, на маршрут № 125 вышли шесть автобусов «ПАЗ-32040504 Vector Next», а на маршрут № 5А — три новых автобуса «МАЗ-203».