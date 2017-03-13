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15:57 (мск), источник: НТА-Приволжье

Ямочный ремонт дорог Нижнего Новгорода планируется завершить к 20 апреля

Как сообщил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства Владимир Рябцев на оперативном совещании при главе администрации города 13 марта, на этой неделе планируется запустить два асфальтовых завода — в Автозаводском и Приокском районах.

«Это позволит ежедневно ремонтировать по 500−600 кв.м дорог, а если работы будут вестись в две смены, то объем увеличится до тысячи квадратных метров. Запуск асфальтовых заводов позволит получить достаточное количество горячей асфальтобетонной смеси и завершить ямочный ремонт дорог к 20 апреля», — сказал Владимир Рябцев.

При этом наносить разметку на дороги города планируется уже с 20 апреля.

Отметим, что в Нижнем Новгороде уже с февраля (с наступлением плюсовой температуры) стартовал ямочный ремонт дорог Канавинского, Ленинского и Автозаводского районов с использованием рециклера — на улице Акимова, площади Комсомольской и Восточном проезде.

Напомним, что минимум 27 млн. рублей будет затрачено на ямочный ремонт дорог Нижнего Новгорода в 2017 году.

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