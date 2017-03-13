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17:02 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Из-за тёплой погоды столичные катки прекращают работу с 13 марта

В этом зимнем сезоне в городе работали 1283 катка с естественным и 191 каток с искусственным льдом.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 13 марта катки с искусственным льдом завершают свою работу из-за устойчивых положительных температур. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

«Катки закрываются с сегодняшнего дня, техническое оборудование консервируется до следующего зимнего сезона», — сказал он. Площадки, на которых располагались катки, перейдут на летний режим.

Пётр Бирюков также добавил, что в Москве работали 1283 катка с естественным и 191 каток с искусственным льдом.

Напомним, что самым большим катком с искусственным покрытием признали каток на ВДНХ. Общая площадь его территории с объектами инфраструктуры составила 68 300 квадратных метров. Площадь ледового покрытия — 20 549 квадратных метров. Длина — 472 метра.

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