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18:56 (мск), источник: m24.ru

Дороги в Москве промоют специальным шампунем после зимы

Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Источник: Reuters

Столичные дороги промоют специальным шампунем после зимы. Об этом журналистам сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Бирюков отметил, что колонны поливомоечных машин в сопровождении экипажей ДПС начнут промывку дорог утром во вторник, 14 марта. Специальным средством обработают проезжие части, остановки общественного транспорта, площади, внутридворовые проезды и тротуары с асфальтовым, асфальтобетонным и плиточным покрытием.

Заммэра добавил, что спустя два часа после обработки дорог шампунем, средство смоют водой.

«Первая в этом сезоне промывка дорог — это традиционная процедура перед началом летнего сезона, которая способствует удалению с асфальтовых, брусчатых и асфальтобетонных покрытий мазутных, масляных пятен, следов от шин», — пояснил Бирюков.

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