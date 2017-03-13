Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Украина нашла компромат на российскую участницу "Евровидения"
50 тысяч старых квартир выставили на продажу в Подмосковье
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Людей просто довели»: СМИ о массовом бегстве десантников ВСУ
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг - СМИ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
"Моя именинница": Ургант впервые выложил селфи с женой
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
10Освобожденная Пальмира
17:00 (мск), источник: Моя Планета

Названы 10 самых непривлекательных для туристов городов

Британские журналисты составили список из 10 городов, которые каждый путешественник предпочел бы оставить позади из-за высокого уровня преступности, распространения наркотиков и плохой экологической ситуации.

Выбор, конечно, субъективен, но не говорите, что мы вас не предупреждали!
The Telegraph

В частности, в списке оказался крупнейший город Эквадора Гуаякиль, питаясь в котором, по словам путешественников, очень легко подхватить кишечную инфекцию. Кроме того, воздух в городе загрязнен из-за выхлопных газов, а появляться на улице с наступлением темноты становится крайне опасно. Единственное, что может порадовать туристов в Гуаякиле — парк Боливар, в котором обитают игуаны, но даже они, по словам путешественников, выглядят несчастными.

Парк игуан в Гуаякиле

Вошел в список и город Босасо в сомалийском регионе Бари, который стал центром пиратства, контрабанды наркотиков, торговли людьми и производства оружия. Сейчас из-за беженцев в городе живут в 10 раз больше людей, чем он готов принять. Большинство из них ютятся в трущобах. В Босасо «есть только один полуприличный отель, охраняемый очень агрессивным страусом».

Босасо, Сомали | Источник: AFP 2017

В отличие от большинства других участников списка китайский Хуаси оказался среди не самых приятных городов по другой причине. Этот образцовый социалистический город, известный благодаря своему идейному вкладу в современный Китай, должен был превратиться в «частную компанию», все жители которой владели бы рядом акций для размещения на Шанхайской фондовой бирже.

Однако, как отмечает издание, «эта замечательная идея фактически превратила город в адскую версию «Дивного нового мира», 300 семей которого живут в одинаковых домах и водят одинаковые автомобили. При этом жители Хуаси не работают, а вместо этого нанимают рабочих из более бедных городов.

Хуаси, Китай

«Все выглядит не так радужно, как кажется. Конечно, сельские жители получают работу, но партийный секретарь и его семья, хоть и выглядят равными другим, на самом деле владеют спортивными авто и роскошными квартирами в Шанхае, куда уезжают на выходные», — пишет издание.

Другие семь включенных в список городов попали в него исключительно за бедность, распространение наркотиков и оружия, а также невыполнение правил элементарной гигиены.

Этими городами стали столица Папуа — Новой Гвинеи Порт-Морсби, столица и крупнейший город Гондураса Тегусигальпа, столица Филиппин Манила, столица и главный порт Соломоновых Островов Хониара, Каранави — город в Боливии, столица и крупнейший город Центральноафриканской Республики Банги, а также Гватемала — столица одноименной республики.

Банги, ЦАР
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Атлантике зафиксирована волна рекордной высоты
Кремль прокомментировал выбор участницы от РФ для Евровидения
ЕС продлил санкции против граждан России и Украины
Топилин выступил против отказа от маткапитала
Шотландия готовится к новому референдуму о независимости
РПЦ и Минкультуры привлекли к суду о законности передачи Исаакия
Век великой истории: «Известиям» исполнилось 100 лет
Таиландским слонам накрыли шведские фруктовые столы
Спорт
7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной России Уход Березуцкого, невызов Кокорина, возвращение Головина с Нойштедтером и другие интересные факты из заявочного листа сборной
Авто
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности Ожидается, что измененные кнопки ЭРА-ГЛОНАСС будут устанавливать на подержанные иномарки
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Смольный выселит бизнесменов, имеющих долги за ЖКУ
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь Теперь власти хотят маленькую Саглану наградить, а ее маму – лишить родительских прав.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь