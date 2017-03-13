Названы 10 самых непривлекательных для туристов городов
Британские журналисты составили список из 10 городов, которые каждый путешественник предпочел бы оставить позади
Британские журналисты составили список из 10 городов, которые каждый путешественник предпочел бы оставить позади
Выбор, конечно, субъективен, но не говорите, что мы вас не предупреждали!
В частности, в списке оказался крупнейший город Эквадора Гуаякиль, питаясь в котором, по словам путешественников, очень легко подхватить кишечную инфекцию. Кроме того, воздух в городе загрязнен
Вошел в список и город Босасо в сомалийском регионе Бари, который стал центром пиратства, контрабанды наркотиков, торговли людьми и производства оружия. Сейчас
В отличие от большинства других участников списка китайский Хуаси оказался среди не самых приятных городов по другой причине. Этот образцовый социалистический город, известный благодаря своему идейному вкладу в современный Китай, должен был превратиться в «частную компанию», все жители которой владели бы рядом акций для размещения на Шанхайской фондовой бирже.
Однако, как отмечает издание, «эта замечательная идея фактически превратила город в адскую версию «Дивного нового мира», 300 семей которого живут в одинаковых домах и водят одинаковые автомобили. При этом жители Хуаси не работают, а вместо этого нанимают рабочих из более бедных городов.
«Все выглядит не так радужно, как кажется. Конечно, сельские жители получают работу, но партийный секретарь и его семья, хоть и выглядят равными другим, на самом деле владеют спортивными авто и роскошными квартирами в Шанхае, куда уезжают на выходные», — пишет издание.
Другие семь включенных в список городов попали в него исключительно за бедность, распространение наркотиков и оружия, а также невыполнение правил элементарной гигиены.
Этими городами стали столица Папуа — Новой Гвинеи