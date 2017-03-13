Названы 10 самых непривлекательных для туристов городов

Выбор, конечно, субъективен, но не говорите, что мы вас не предупреждали! The Telegraph

В частности, в списке оказался крупнейший город Эквадора Гуаякиль, питаясь в котором, по словам путешественников, очень легко подхватить кишечную инфекцию. Кроме того, воздух в городе загрязнен из-за выхлопных газов, а появляться на улице с наступлением темноты становится крайне опасно. Единственное, что может порадовать туристов в Гуаякиле — парк Боливар, в котором обитают игуаны, но даже они, по словам путешественников, выглядят несчастными.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BRlAekAjNd0/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от @douglasdclark</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-13T12:26:01+00:00">Мар 13 2017 в 5:26 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Парк игуан в Гуаякиле

Вошел в список и город Босасо в сомалийском регионе Бари, который стал центром пиратства, контрабанды наркотиков, торговли людьми и производства оружия. Сейчас из-за беженцев в городе живут в 10 раз больше людей, чем он готов принять. Большинство из них ютятся в трущобах. В Босасо «есть только один полуприличный отель, охраняемый очень агрессивным страусом».

Босасо, Сомали | Источник: AFP 2017

В отличие от большинства других участников списка китайский Хуаси оказался среди не самых приятных городов по другой причине. Этот образцовый социалистический город, известный благодаря своему идейному вкладу в современный Китай, должен был превратиться в «частную компанию», все жители которой владели бы рядом акций для размещения на Шанхайской фондовой бирже. Однако, как отмечает издание, «эта замечательная идея фактически превратила город в адскую версию «Дивного нового мира», 300 семей которого живут в одинаковых домах и водят одинаковые автомобили. При этом жители Хуаси не работают, а вместо этого нанимают рабочих из более бедных городов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BAxTPzHE21i/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Petrényi Inez (@petrenyiinez)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-01-20T18:07:13+00:00">Янв 20 2016 в 10:07 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Хуаси, Китай

«Все выглядит не так радужно, как кажется. Конечно, сельские жители получают работу, но партийный секретарь и его семья, хоть и выглядят равными другим, на самом деле владеют спортивными авто и роскошными квартирами в Шанхае, куда уезжают на выходные», — пишет издание. Другие семь включенных в список городов попали в него исключительно за бедность, распространение наркотиков и оружия, а также невыполнение правил элементарной гигиены. Этими городами стали столица Папуа — Новой Гвинеи Порт-Морсби, столица и крупнейший город Гондураса Тегусигальпа, столица Филиппин Манила, столица и главный порт Соломоновых Островов Хониара, Каранави — город в Боливии, столица и крупнейший город Центральноафриканской Республики Банги, а также Гватемала — столица одноименной республики.