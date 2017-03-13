Открытие психоневрологического интерната в Алферовке перенесли на май 2017 года

Психоневрологический интернат в Алферовке Новохоперского района откроют в мае 2017 года. Губернатор Алексей Гордеев и запредседателя Совета Федерации Галина Карелова обсудили строительство интерната во время рабочей встречи в понедельник, 13 марта.

Работы начались в 2016 году с привлечением средств федерального бюджета. На этапе строительства из федеральной казны выделили 75,4 млн рублей, а затем еще 83 млн рублей. Рабочие возвели здание из трех блоков, гараж и котельную. Первоначально открытие интерната на 128 человек планировали в конце 2016 года, затем его перенесли на апрель 2017 года.

К марту 2017 года здание подключили к отоплению, электричеству и водоснабжению. Рабочим осталось облицевать стены и полы плиткой, оборудовать вентиляцию и лифт, благоустроить территорию интерната. Возле здания появятся спортплощадка, зона отдыха, часовня. Рядом с интернатом будет насосная станция пожаротушения и резервуары пожарного запаса воды. Контекст.

Пожар в психоневрологическом интернате в селе Алферовка Новохоперского района произошел 12 декабря 2015 года. Погибли 23 постояльца интерната, еще 23 попали в больницы с ожогами и отравлением продуктами горения. Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам причинения смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После пожара в интернате губернатор Алексей Гордеев уволил руководителя департамента соцзащиты региона Наталью Самойлюк, должность покинул и директор интерната Сергей Никифоров.