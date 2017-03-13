Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Украина нашла компромат на российскую участницу "Евровидения"
СМИ: уволен организатор ареста Улюкаева
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Новые ракеты и наноспутники могут стать «нефтью будущего» В России завершены испытания прототипа двигателя для сверхлегкой ракеты
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Пьяная вечеринка: интернет обсуждает кадры нового изнасилования
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг - СМИ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
"Моя именинница": Ургант впервые выложил селфи с женой
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
8На Сицилии извергается вулкан Этна
12Наступление на Мосул
12Первая женщина в космосе
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
16:43 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Открытие психоневрологического интерната в Алферовке перенесли на май 2017 года

Строители завершают работы внутри здания и благоустройство территории.

Психоневрологический интернат в Алферовке Новохоперского района откроют в мае 2017 года. Губернатор Алексей Гордеев и запредседателя Совета Федерации Галина Карелова обсудили строительство интерната во время рабочей встречи в понедельник, 13 марта.

Работы начались в 2016 году с привлечением средств федерального бюджета. На этапе строительства из федеральной казны выделили 75,4 млн рублей, а затем еще 83 млн рублей. Рабочие возвели здание из трех блоков, гараж и котельную. Первоначально открытие интерната на 128 человек планировали в конце 2016 года, затем его перенесли на апрель 2017 года.

К марту 2017 года здание подключили к отоплению, электричеству и водоснабжению. Рабочим осталось облицевать стены и полы плиткой, оборудовать вентиляцию и лифт, благоустроить территорию интерната. Возле здания появятся спортплощадка, зона отдыха, часовня. Рядом с интернатом будет насосная станция пожаротушения и резервуары пожарного запаса воды. Контекст.

Пожар в психоневрологическом интернате в селе Алферовка Новохоперского района произошел 12 декабря 2015 года. Погибли 23 постояльца интерната, еще 23 попали в больницы с ожогами и отравлением продуктами горения. Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам причинения смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После пожара в интернате губернатор Алексей Гордеев уволил руководителя департамента соцзащиты региона Наталью Самойлюк, должность покинул и директор интерната Сергей Никифоров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Воронежская художница превратила ВЦСИ в пещеру со сталактитами
Кремль прокомментировал выбор участницы от РФ для Евровидения
ЕС продлил санкции против граждан России и Украины
Топилин выступил против отказа от маткапитала
Шотландия готовится к новому референдуму о независимости
РПЦ и Минкультуры привлекли к суду о законности передачи Исаакия
Век великой истории: «Известиям» исполнилось 100 лет
Таиландским слонам накрыли шведские фруктовые столы
Спорт
7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной России Уход Березуцкого, невызов Кокорина, возвращение Головина с Нойштедтером и другие интересные факты из заявочного листа сборной
Авто
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности Ожидается, что измененные кнопки ЭРА-ГЛОНАСС будут устанавливать на подержанные иномарки
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
50 тысяч старых квартир выставили на продажу в Подмосковье
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь Теперь власти хотят маленькую Саглану наградить, а ее маму – лишить родительских прав.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь