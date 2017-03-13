СМИ назвали самые необычные тематические парки мира
Британское издание The Telegraph представило подборку из 23 строящихся или уже существующих тематических парков по всему миру, которые определенно удивят посетителей.
Британское издание The Telegraph представило подборку из 23 строящихся или уже существующих тематических парков по всему миру, которые определенно удивят посетителей.
Одним из самых необычных в подборке стал открытый в ноябре прошлого года в Дубае парк Болливуда, «сочетающий в себе приключения, романтику, комедии, музыку, танцы, ароматы и эмоции» индийского кинематографа. В парке есть пять тематических зон, включая Болливудский бульвар и Болливудскую киностудию, а также 16 ярких кинематографических аттракционов. Кроме того, посетители могут увидеть 30 шоу, демонстрирующих классические и современные фильмы Болливуда.
Другой тематический парк планируется открыть только в 2018 году, но он уже нашел своих критиков. Идея парка для взрослых, который появится в бразильском городе Пирасикаба, не нашла одобрения среди местных жителей, которые боятся, что эротические скульптуры и «поезд удовольствия» станут притягивать «развратных людей». Впрочем создатели парка выступают против критики и обещают «не воссоздавать Содом и Гоморру».
Ряд тематических парков в английских графствах Кент, Девон, Дарем и Йоркшир появился благодаря популярности в этих регионах экскаваторов. Посетители парков могут попробовать себя в роли водителя землеройных машин, «выполнить различные трюки» с ковшами или поучаствовать в гонке на экскаваторах.
Для любителей пощекотать нервы подойдет австралийский Darwin Crocodile Park, посетители которого могут заключить себя в металлическую клетку и опуститься в ней в водоем с огромными крокодилами. Любители меньшего экстрима могут понаблюдать в парке за черепахами, белыми морскими окунями и скатами.
Еще один необычный парк находится в бывшем советском бункере в Литве и переносит своих посетителей во времена СССР. Пришедшим в парк туристам приказывают носить противогазы, предлагают выучить гимн Советского Союза и принять участие в допросе в качестве подозреваемого. Все, кто успешно пройдет эти испытания, получают в качестве награды стопку водки.