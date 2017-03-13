На набережной в Сочи снесут 30 кафе, чтобы открыть вид на море
На Приморской набережной Сочи к лету снесут 30 кафе, закрывающих вид на море.
На Приморской набережной Сочи к лету снесут 30 кафе, закрывающих вид на море.
Каждое строение, подлежащее сносу, проходит все необходимые юридические процедуры.
«Необходимо активизировать работу по правовому обоснованию и сносу уродующих курорт объектов», — процитировал главу города Сочи Анатолия Пахомова
Как сообщали Юга.ру в Сочи набережную значительно расширят к летнему сезону за счет сноса многочисленных магазинов и кафе. К данной работе в помощь сотрудникам мэрии будут привлечены силовые структуры. В первую очередь от торговых точек и кафе будет очищена прибрежная сторона набережной. Затем очередь дойдет до прогулочной зоны, расположенной ниже концертного зала «Фестивальный».
Хозяевам оставшихся кафе будет разрешено устанавливать столы на набережной только после 20:00.