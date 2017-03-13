Крымские зоопарки «Сказка» и «Тайган» находятся на грани закрытия

«Я в шаге нахожусь от закрытия зоопарков. Мне сказали налоговые инспекторы, которые проводят проверки, что 16 марта мне якобы вручат постановление о закрытии зоопарка «Сказка» на три месяца по причине того, что на билетах отображена не вся информация об издательстве. При этом ветеринарные службы своими проверками подводят под закрытие и сафари-парк «Тайган», — сказал Зубков. По его словам, факт неполноты реквизитов на билетах был выявлен еще в прошлом году, однако тогда налоговая разрешила дополнять недостающую информацию штампами. «За это нарушение в «Тайгане» сейчас 40 тысяч штраф, а «Сказку» обещают закрыть», — подчеркнул Зубков.

Он отметил, что в случае закрытия зверинцев избежать банкротства не удастся. «Денег, которые остались у парка, хватит на некоторое количество корма, и я вынужден буду начать процедуру банкротства, так как не смогу содержать самую крупную коллекцию хищных зверей в Европе, и дальше все пойдет по сценарию коллапса», — сказал Зубков. Директор зверинцев подчеркнул, что открыт к проверкам налоговых инспекторов и ветеринаров, однако они должны быть объективными.

Кроме того, по его словам, сафари-парк «Тайган» столкнулся с проблемой дефицита кормов животных. В частности, по причине карантина по АЧС была закрыта подсобная свиноферма в Ульяновке, откуда брались основные запасы для зверинцев. «Я на рынке сегодня покупаю мясо, но это не выход из положения. Это сумасшедшие деньги нужны, чтобы прокормить коллекцию», — подчеркнул Зубков. Еще одна критическая проблема — дефицит воды. Тайганское водохранилище, откуда поставлялась вода для сафари-парка, опустело, заявил директор парка. «Как наступит жара, я просто не знаю, что буду делать», — подчеркнул Зубков.

Сафари-парк «Тайган» — крупнейший питомник различных пород львов и многих других видов животных, в основном крупных млекопитающих-хищников. Расположен в Белогорском районе Крыма возле озера Тайган. Зоопарк «Сказка» находится возле Ялты. С декабря 2015 по апрель 2016 года зоопарк и сафари-парк были закрыты. Директор объяснял это «беспрецедентным давлением» властей Крыма и лично являвшейся тогда прокурором Крыма Натальи Поклонской. Скандал вокруг зоопарков получил публичную огласку после того, как в зоопарке «Сказка» начали умирать редкие бенгальские тигрята-альбиносы. Зубков связал их смерть с переохлаждением, так как в зверинце вышел из строя генератор, а новый власти ему не предоставили. Поклонская заявляла, что тигрята умерли от кишечного заболевания и призвала не спекулировать на животных.

Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркивал, что регион заинтересован в сохранении частных крымских зоопарков, но «сесть на шею» органам власти и шантажировать никто не позволит, так как наличие зоопарков не дает никому права нарушать законы.