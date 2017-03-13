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18:29 (мск), источник: Volga News

В «Самарской Луке» зафиксировали уже более 10 случаев гибели косуль от бродячих собак

Сотрудники нацпарка «Самарская Лука» сообщают об участившихся случаях нападений бродячих собак на диких животных, сообщает официальный сайт учреждения.

Страдают от нападений, в основном, косули. По данным работников нацпарка, сообщения о происшествиях поступают к ним не только от проверяющих территорию госинспекторов, но и от туристов и местных жителей, случайно наткнувшихся на трупы растерзанных животных.

При этом в нацпарке считают, что случаи гибели косуль нельзя списать на волков. Эти животные есть в «Самарской Луке», но их слишком мало. Кроме того, волки не подходят близко к человеческому жилью, а почти все случаи гибели косуль произошли на окраине населенных пунктов.

Предполагается, что косули глубоко проваливаются в снег и не могут быстро бегать по образовавшемуся из-за оттепелей и морозов насту. Поэтому они становятся легкой добычей для стай голодных собак. Сейчас известно уже более 10 случаев гибели косуль от собак.

По указанию руководства нацпарка инспекторам предписано усилить контроль за бродячими собаками и в случае необходимости «принимать исчерпывающие меры по их изоляции».

Также сотрудники «Самарской Луки» просят сообщать о мертвых животных по телефону лесничества или парка. Местным жителям рекомендуют тщательнее следить за своими собаками и не допускать того, чтобы они убегали со двора.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 марта департамент охоты и рыболовства Самарской области дал егерям добро на отстрел одичавших собак в охотхозяйствах в окрестностях сел Васильевка, Рассвет, Узюково, которые только в первых числах марта загрызли в лесах около 30 косуль.

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