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16:54 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Петербурге привлек РПЦ и Минкультуры к делу о передаче Исаакия церкви

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Смольнинский районный суд Петербурга в понедельник решил привлечь РПЦ, музей, городской комитет по культуре и Минкультуры к административному иску о признании незаконным распоряжения, позволяющего передать Исаакиевский собор в пользование РПЦ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

Суд 13 марта начал рассмотрение административного иска к городскому комитету имущественных отношений (КИО) о признании незаконным распоряжения этого ведомства об использовании Исаакиевского собора.

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«Мы ходатайствуем о привлечении РПЦ, музея “Исаакиевский собор” и комитета по культуре с Министерством культуры к участию в деле в качестве заинтересованных лиц», — обратился к судье один из истцов Борис Вишневский. Представитель Смольного возразил, отметив, что, по его словам, права и интересы этих лиц затронуты не будут. Однако судья удовлетворил ходатайство Вишневского.

Ранее сообщалось, что суд зарегистрировал иски депутата городского Заксобрания Бориса Вишневского и других граждан. По данным суда, два иска четверых заявителей объединены в одно производство. Дело находится в производстве судьи Смольнинского районного суда Татьяны Матусяк, которая ранее рассматривала иски по мемориальным доскам Колчаку и Маннергейму.

Противники передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви оспаривают распоряжения комитета от 30 декабря 2016 года «Об использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д. 4, литера А» с приложением, а также действия городского имущественного ведомства по изданию этого распоряжения. По оценке заявителей, действия КИО нарушают их право на доступ и сохранность объекта культурного наследия, а также право на участие в культурной жизни. Также заявители считают нарушенным их право на благоприятную среду обитания, которое обеспечивается, среди прочего, соблюдением законодательства об охране объектов культурного наследия.

Судьба Исаакиевского собора взволновала общественность после того, как власти Санкт-Петербурга сообщили о его передаче РПЦ в безвозмездное пользование при сохранении музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

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