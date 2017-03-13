Суд в Петербурге привлек РПЦ и Минкультуры к делу о передаче Исаакия церкви

«Мы ходатайствуем о привлечении РПЦ, музея “Исаакиевский собор” и комитета по культуре с Министерством культуры к участию в деле в качестве заинтересованных лиц», — обратился к судье один из истцов Борис Вишневский. Представитель Смольного возразил, отметив, что, по его словам, права и интересы этих лиц затронуты не будут. Однако судья удовлетворил ходатайство Вишневского.

Ранее сообщалось, что суд зарегистрировал иски депутата городского Заксобрания Бориса Вишневского и других граждан. По данным суда, два иска четверых заявителей объединены в одно производство. Дело находится в производстве судьи Смольнинского районного суда Татьяны Матусяк, которая ранее рассматривала иски по мемориальным доскам Колчаку и Маннергейму.

Противники передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви оспаривают распоряжения комитета от 30 декабря 2016 года «Об использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д. 4, литера А» с приложением, а также действия городского имущественного ведомства по изданию этого распоряжения. По оценке заявителей, действия КИО нарушают их право на доступ и сохранность объекта культурного наследия, а также право на участие в культурной жизни. Также заявители считают нарушенным их право на благоприятную среду обитания, которое обеспечивается, среди прочего, соблюдением законодательства об охране объектов культурного наследия.