Кот из Турции покорил пользователей Instagram любовью к музыке

На одном из видео хозяин играет на пианино, а его питомец сидит на коленях хозяина. Кот ластится к мужчине, урчит и явно блаженствует, слушая композицию. Ролик набрал более 33 тысяч просмотров за пять дней. Пользователи оставляют комментарии, в которых выражают умиление, а также восторгаются игрой исполнителя.