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17:01 (мск), источник: Uralpress.ru

Дубровский: Надеюсь, что «Кармен» станет событием, которое действительно ждут в области

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский выразил уверенность в том, I Международный фестиваль классической музыки имени Е. В. Образцовой «Кармен», который пройдет в регионе, станет отличной возможностью для жителей горнозаводской зоны приобщиться к высокому искусству.

Источник: Uralpress.ru

«Я постоянно слышу восхищенные отзывы о фестивале “Денис Мацуев представляет” от южноуральских зрителей. Надеюсь, что и фестиваль “Кармен” станет событием, которое действительно ждут в области», — отметил Борис Дубровский.

Заместитель губернатора Вадим Евдокимов доложил Борису Дубровскому о ходе подготовки фестиваля на аппаратном совещании с заместителями и министрами.

Фестиваль пройдет в Сатке, Челябинске и Магнитогорске с 17 по 22 марта. «Жители и гости Сатки смогут увидеть на сцене ДК «Магнезит» коллективы международной академии музыки имени Образцовой, Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Глинки, Магнитогорского театра оперы и балета, — доложил Вадим Евдокимов.

Завершит первый фестиваль «Кармен» специальный гость — Денис Мацуев, который представит программу «Классика и джаз».

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